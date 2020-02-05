Палестина внесет резолюцию против "сделки века" в Совбез ООН

"В результате тесной работы с нашими коллегами из делегации Туниса был разработан документ, он был распространен между членами СБ сегодня. Мы надеемся, что к четвергу или пятнице мы завершим переговоры по тексту, чтобы представить чистовик в понедельник и проголосовать по нему во вторник", - сказал Мансур, выступая в рамках сессии комитета ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа.

Он призвал страны ООН выступить соавторами проекта резолюции. "Мы будем работать над тем, чтобы подготовить проект резолюции с жесткими формулировками и в то же время заручиться как можно более широкой поддержкой в Совете Безопасности. Мы знаем, что ее заблокируют посредством вето. Но мы хотим показать, что все международное сообщество выражает единую позицию, которую мы все отстаиваем и которую озвучил генсек ООН", - отметил Мансур.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН по-прежнему привержена поддержке палестинцев и израильтян в урегулировании конфликта на основе резолюций ООН, международного права и двусторонних соглашений, а также видения, которое предполагало бы существование двух государств - Израиля и Палестины, живущих бок о бок в мире и безопасности в рамках признанных границ, существовавших до 1967 года.

"Наш премьер-министр примет участие в саммите Африканского союза в Аддис-Абебе. Президент Аббас прибудет в Нью-Йорк 10 февраля и выступит в Совете Безопасности 11 февраля. Мы ждем, что Совбез выразит позицию", - сказал Мансур.