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Не верю!
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2020-02-05T00:39+0300
https://ria.ru/20200205/1564260850.html
Палестина внесет резолюцию против "сделки века" в Совбез ООН
https://cdn23.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ed824b1bc5afccb785dea8b762fe4973.jpg
РИА Новости

Палестина внесет резолюцию против "сделки века" в Совбез ООН

00:39 05.02.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 5 фев – РИА Новости. Палестина внесет в Совбез ООН резолюцию с осуждением ближневосточного "мирного плана", представленного президентом США Дональдом Трампом, хотя осознает, что на документ наложат вето, заявил палестинский постпред при организации Рияд Мансур.
"В результате тесной работы с нашими коллегами из делегации Туниса был разработан документ, он был распространен между членами СБ сегодня. Мы надеемся, что к четвергу или пятнице мы завершим переговоры по тексту, чтобы представить чистовик в понедельник и проголосовать по нему во вторник", - сказал Мансур, выступая в рамках сессии комитета ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа.
Он призвал страны ООН выступить соавторами проекта резолюции. "Мы будем работать над тем, чтобы подготовить проект резолюции с жесткими формулировками и в то же время заручиться как можно более широкой поддержкой в Совете Безопасности. Мы знаем, что ее заблокируют посредством вето. Но мы хотим показать, что все международное сообщество выражает единую позицию, которую мы все отстаиваем и которую озвучил генсек ООН", - отметил Мансур.
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
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МИД Палестины считает заявление ЕС о "сделке века" поражением Трампа
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН по-прежнему привержена поддержке палестинцев и израильтян в урегулировании конфликта на основе резолюций ООН, международного права и двусторонних соглашений, а также видения, которое предполагало бы существование двух государств - Израиля и Палестины, живущих бок о бок в мире и безопасности в рамках признанных границ, существовавших до 1967 года.
"Наш премьер-министр примет участие в саммите Африканского союза в Аддис-Абебе. Президент Аббас прибудет в Нью-Йорк 10 февраля и выступит в Совете Безопасности 11 февраля. Мы ждем, что Совбез выразит позицию", - сказал Мансур.
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
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Палестина вновь призвала провести конференцию на Ближнем Востоке
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Не верю!"Сделка века" по Израилю и ПалестинеОбострение палестино-израильского конфликтаСовет Безопасности ООНООНПалестинаСШАИзраильВ мире
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