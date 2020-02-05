Второй самолет с эвакуируемыми россиянами вылетел из Уханя

Всех граждан сопровождают военные медики и специалисты в области вирусологии в специальном защитном снаряжении. Состояние перевозимых людей непрерывно контролируется.
Ранее из Уханя вылетел первый самолет, на борту которого находятся 82 гражданина России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что людей с признаками заболевания среди них нет.
Позднее оба самолета приземлились на аэродроме в России для дозаправки, один из них уже продолжил полет.
Как ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова, россияне, покинувшие китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области.
Эпидемия нового типа коронавируса
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 20,6 тысячи, умерли 427 человек.
На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить регулярные полеты российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.