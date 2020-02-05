Второй самолет с эвакуируемыми россиянами вылетел из Уханя

Самолет ВКС России Ил-76 МД перед вылетом из международного аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ в Китай для эвакуации российских граждан из провинции Хубэй

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Второй самолет самолет ВКС вылетел из китайского Второй самолет самолет ВКС вылетел из китайского Уханя Россию , на его борту 64 человека с личными вещами, сообщает Минобороны.

Всех граждан сопровождают военные медики и специалисты в области вирусологии в специальном защитном снаряжении. Состояние перевозимых людей непрерывно контролируется.

Ранее из Уханя вылетел первый самолет, на борту которого находятся 82 гражданина России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что людей с признаками заболевания среди них нет.

Позднее оба самолета приземлились на аэродроме в России для дозаправки, один из них уже продолжил полет.

Как ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова, россияне, покинувшие китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области

Эпидемия нового типа коронавируса

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 20,6 тысячи, умерли 427 человек.