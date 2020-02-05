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2020-02-05T08:00+0300
https://ria.ru/20200205/1564258630.html
Педагоги и логопеды – к услугам родителей и опекунов
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РИА Новости

Педагоги и логопеды – к услугам родителей и опекунов

08:00 05.02.2020
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© РИА Новости . Николай ХижнякНа индивидуальном занятии с логопедом
На индивидуальном занятии с логопедом
© РИА Новости . Николай Хижняк
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Родителям, опекунам и законным представителям детей будут помогать с воспитанием психологи и педагоги из центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "ДАР". Он открылся в январе 2020 года в Нарьян-Маре на базе Ненецкого регионального центра развития образования в рамках национального проекта "Образование". В прошлом году учреждение выиграло федеральный грант в размере 3,2 миллиона рублей на этот проект, сообщается на сайте Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.
Желающим расскажут о том, как помочь ребенку выбрать вуз или колледж, как справляться со сложными ситуациями, связанными с возрастом и социализацией ребенка или с дефектами речи, поведения. Также здесь разъяснят, какими правами и обязанностями обладают дети и родители по отношению друг к другу.
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Примечательно, что жители округа могут и физически прийти за советом в учреждение, и пообщаться с психологом или педагогом по видеосвязи. Такую возможность обеспечивает региональный проект "Цифровое кольцо НАО". Для родителей с инвалидностью, маломобильных и других категорий граждан возможен вызов специалистов на дом.
Необходимую информацию и поддержку предоставят не только родители, но и близкие родственники детей – бабушки, дедушки, крестные и опекуны.
Среди специалистов, готовых оказать поддержку и дать консультации родителям, есть педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, социальные педагоги, тьюторы, организаторы мероприятий, преподаватели для младших школьников и физруки.
По сообщению сотрудников департамента образования, культуры и спорта НАО, вспомогательные учреждения такого рода планируются к открытию в школах и других учебных заведениях региона.
"Всего запланировано задействовать 53 образовательные организации и обучить более 60 специалистов. На базе школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, в средних профессиональных организациях будут организованы консультационные пункты, в которые жители округа могут обратиться", ‒ сообщили в департаменте образования НАО.
Организаторы консультационного центра планируют приглашать известных педагогов и психологов, чтобы повышать квалификацию местных специалистов. Их в свою очередь будут отправлять на курсы в другие регионы для приобретения и обмена опытом. Новый центр будет сотрудничать с местными органами власти и соцзащиты.
В этом же году в Нарьян-Маре откроют родительский клуб "Семья НАО", логопедический пункт и подготовительные курсы для будущих мам и пап.
"В 2020 году запланировано оказать 10 тысяч услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, законным представителям детей, а также гражданам, желающим усыновить детей", ‒ уточнили в департаменте.
Записаться на консультацию можно на сайте Ненецкого регионального центра развития образования и по телефону 8 (81853) 4-63-30. То же самое можно сделать очно.
В начале 2020 года в Ненецком автономном округе зарегистрировано более 6,5 тысячи семей, воспитывающих почти 12 тысяч детей.
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Хорошие новостиХорошие новостиадаптацияНарьян-МарРоссия
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