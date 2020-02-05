Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-02-05T10:35+0300
https://ria.ru/20200205/1564253280.html
Выставка работ Аристарха Лентулова открылась в музее парка "Зарядье"
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564253499_0:407:853:887_1036x0_80_0_0_3f887f22477ee8a001e8f0bf5925e0d6.jpg
РИА Новости

Выставка работ Аристарха Лентулова открылась в музее парка "Зарядье"

10:35 05.02.2020
188
© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"
Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка Зарядье
© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Подземный музей парка "Зарядье" продолжает знакомить своих посетителей со знаменитыми мастерами — здесь открылась экспозиция из трех картин авангардиста Аристарха Лентулова.

"Это вторая выставка проекта "#три_", она посвящена творчеству одного из ключевых художников русского авангарда Аристарха Лентулова, — отмечают в пресс-службе музея. В экспозицию вошли работы одного из основателей общества "Бубновый валет", созданные в период его активной деятельности в этом объединении".

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"

Выставка работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"

Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка Зарядье
1 из 4

Выставка работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"
© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"

Посетители на выставке Аристарха Лентулова в музее парка "Зарядье"

Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка Зарядье
2 из 4

Посетители на выставке Аристарха Лентулова в музее парка "Зарядье"

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"
© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"

Посетители на выставке Лентулова в "Зарядье"

Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка Зарядье
3 из 4

Посетители на выставке Лентулова в "Зарядье"

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"
© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"

Посетители во время пресс-показа выставки работ Аристарха Лентулова

Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка Зарядье
4 из 4

Посетители во время пресс-показа выставки работ Аристарха Лентулова

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"
1 из 4

Выставка работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"
2 из 4

Посетители на выставке Аристарха Лентулова в музее парка "Зарядье"

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"
3 из 4

Посетители на выставке Лентулова в "Зарядье"

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"
4 из 4

Посетители во время пресс-показа выставки работ Аристарха Лентулова

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"
Как рассказывают в "Зарядье", главный принцип плотен Лентулова этого периода — цветодинамика. Поэтому для показа были выбраны картины "Грек. Эскиз фрески" (1910 года), "Портрет М. П. Лентуловой в синем платье" (1913 года) и "Портрет М. П. Лентуловой на фоне березы" (1914-1915 годов).
Выставку дополняют архивные материалы, рассказывающие о жизни художника и периодах его творчества, и живописные пейзажи правнука авангардиста — Федора Лентулова.
В этом году Подземный музей парка "Зарядье" изменил свое направление, став площадкой для показа искусства разных эпох и стилей.
© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"

Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"

Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка Зарядье
1 из 3

Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"
© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"

"Портрет М. П. Лентуловой в синем платье" на выставке в музее парка "Зарядье"

Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка Зарядье
2 из 3

"Портрет М. П. Лентуловой в синем платье" на выставке в музее парка "Зарядье"

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"
© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"

Посетители на выставке работ Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"

Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка Зарядье
3 из 3

Посетители на выставке работ Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"
1 из 3

Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"
2 из 3

"Портрет М. П. Лентуловой в синем платье" на выставке в музее парка "Зарядье"

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"
3 из 3

Посетители на выставке работ Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье"
Проект "#три_" состоит из коротких (по две — три недели), сменяющих друг друга выставок. Первая экспозиция цикла была посвящена художественному дуэту нулевых — Александру Виноградову и Владимиру Дубосарскому.
Выставка работ Аристарха Лентулова будет открыта до 16 февраля.
Открытие обновленного Подземного музея в парке Зарядье
14 января, 08:00Культура
Не только Парящий мост и вид на Кремль. Зачем еще идти в "Зарядье"
010000
КультураНовости культурыВыставкиЗарядьеАристарх ЛентуловМосква
Рекомендуем
Успенский собор Московского Кремля
В музее рассказали о реставрации Успенского собора Кремля
Зима
Синоптики предупредили москвичей о морозах и сильном ветре в выходные
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек назвал слова Помпео про Крым шоком для Киева
В читальном зале. Посетители читального зала Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград. Автор С.Н. Струнников. Зима 1942-1943
Главархив в Москве рассекретил 11,5 тысячи документов о ВОВ
Член основного экипажа МКС-61/62 космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка в автобусе перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
Российский космонавт стал командиром МКС
Катание на лыжах
Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
Импичмент президента США Дональда Трампа
Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
Гигантская крыса Гамби (гигантская гамбийская хомяковая крыса) у зоолога Евгения Рыбалтовского в городе Всеволожске Ленинградской области
Ученые установили, что крыс можно использовать для выявления рака
Продюсер Игорь Матвиенко
Игорь Матвиенко планирует построить в Москве "город музыки"
Сотрудник коммунальной службы убирает снег с помощью снегоуборочной машины возле здания МГУ на Воробьевых горах в Москве
Среда в Москве станет самым холодным днем текущей зимы
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин: еще не время раскрыть причину появлении отверстия в "Союзе"
Астронавт Эндрю Морган во время выхода в открытый космос на МКС
Опрос: россияне стали меньше верить в лидерство в исследовании космоса
Девушка заполняет анкету
Ученые выяснили последствия изучения языков для мозга
Вид на Гурзуф
Американский дирижер назвал Крым "замечательной частью мира"
Парашют Шанс
"Ростех" хочет наладить экспорт парашютов для спасения из небоскребов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Небензя прокомментировал британский проект резолюции в СБ ООН по Ливии
01:20Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента
01:19Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек
01:17Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
01:15Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
Лента новостейМолния