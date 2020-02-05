Выставка работ Аристарха Лентулова открылась в музее парка "Зарядье"

Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье" Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Подземный музей парка "Зарядье" продолжает знакомить своих посетителей со знаменитыми мастерами — здесь открылась экспозиция из трех картин авангардиста Аристарха Лентулова.

"Это вторая выставка проекта "#три_", она посвящена творчеству одного из ключевых художников русского авангарда Аристарха Лентулова, — отмечают в пресс-службе музея. — В экспозицию вошли работы одного из основателей общества "Бубновый валет", созданные в период его активной деятельности в этом объединении".

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье" Выставка работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье" 1 из 4 Выставка работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье" © Фото : пресс-служба парка "Зарядье" © Фото : пресс-служба парка "Зарядье" Посетители на выставке Аристарха Лентулова в музее парка "Зарядье" 2 из 4 Посетители на выставке Аристарха Лентулова в музее парка "Зарядье" © Фото : пресс-служба парка "Зарядье" © Фото : пресс-служба парка "Зарядье" Посетители на выставке Лентулова в "Зарядье" 3 из 4 Посетители на выставке Лентулова в "Зарядье" © Фото : пресс-служба парка "Зарядье" © Фото : пресс-служба парка "Зарядье" Посетители во время пресс-показа выставки работ Аристарха Лентулова 4 из 4 Посетители во время пресс-показа выставки работ Аристарха Лентулова © Фото : пресс-служба парка "Зарядье" 1 из 4 Выставка работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье" © Фото : пресс-служба парка "Зарядье" 2 из 4 Посетители на выставке Аристарха Лентулова в музее парка "Зарядье" © Фото : пресс-служба парка "Зарядье" 3 из 4 Посетители на выставке Лентулова в "Зарядье" © Фото : пресс-служба парка "Зарядье" 4 из 4 Посетители во время пресс-показа выставки работ Аристарха Лентулова © Фото : пресс-служба парка "Зарядье"

Как рассказывают в "Зарядье", главный принцип плотен Лентулова этого периода — цветодинамика. Поэтому для показа были выбраны картины "Грек. Эскиз фрески" (1910 года), "Портрет М. П. Лентуловой в синем платье" (1913 года) и "Портрет М. П. Лентуловой на фоне березы" (1914-1915 годов).

Выставку дополняют архивные материалы, рассказывающие о жизни художника и периодах его творчества, и живописные пейзажи правнука авангардиста — Федора Лентулова.

В этом году Подземный музей парка "Зарядье" изменил свое направление, став площадкой для показа искусства разных эпох и стилей.

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье" Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье" 1 из 3 Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье" © Фото : пресс-служба парка "Зарядье" © Фото : пресс-служба парка "Зарядье" "Портрет М. П. Лентуловой в синем платье" на выставке в музее парка "Зарядье" 2 из 3 "Портрет М. П. Лентуловой в синем платье" на выставке в музее парка "Зарядье" © Фото : пресс-служба парка "Зарядье" © Фото : пресс-служба парка "Зарядье" Посетители на выставке работ Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье" 3 из 3 Посетители на выставке работ Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье" © Фото : пресс-служба парка "Зарядье" 1 из 3 Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье" © Фото : пресс-служба парка "Зарядье" 2 из 3 "Портрет М. П. Лентуловой в синем платье" на выставке в музее парка "Зарядье" © Фото : пресс-служба парка "Зарядье" 3 из 3 Посетители на выставке работ Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье" © Фото : пресс-служба парка "Зарядье"

Проект "#три_" состоит из коротких (по две — три недели), сменяющих друг друга выставок. Первая экспозиция цикла была посвящена художественному дуэту нулевых — Александру Виноградову и Владимиру Дубосарскому.