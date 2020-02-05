Выставка работ Аристарха Лентулова открылась в музее парка "Зарядье"

"Это вторая выставка проекта "#три_", она посвящена творчеству одного из ключевых художников русского авангарда Аристарха Лентулова, — отмечают в пресс-службе музея. — В экспозицию вошли работы одного из основателей общества "Бубновый валет", созданные в период его активной деятельности в этом объединении".
Выставка работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"
Выставка работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"
Посетители на выставке Аристарха Лентулова в музее парка "Зарядье"
Посетители на выставке Аристарха Лентулова в музее парка "Зарядье"
Посетители на выставке Лентулова в "Зарядье"
Посетители на выставке Лентулова в "Зарядье"
Посетители во время пресс-показа выставки работ Аристарха Лентулова
Посетители во время пресс-показа выставки работ Аристарха Лентулова
Выставка работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"
Посетители на выставке Аристарха Лентулова в музее парка "Зарядье"
Посетители на выставке Лентулова в "Зарядье"
Посетители во время пресс-показа выставки работ Аристарха Лентулова
Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"
Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"
"Портрет М. П. Лентуловой в синем платье" на выставке в музее парка "Зарядье"
"Портрет М. П. Лентуловой в синем платье" на выставке в музее парка "Зарядье"
Посетители на выставке работ Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"
Посетители на выставке работ Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"
Посетители на выставке работ Аристарха Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"
"Портрет М. П. Лентуловой в синем платье" на выставке в музее парка "Зарядье"
Посетители на выставке работ Лентулова в Подземном музее парка "Зарядье"