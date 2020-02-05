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Туризм
2020-02-05T06:09+0300
https://ria.ru/20200205/1564252947.html
Туристы рассказали, на чем готовы экономить в путешествиях
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РИА Новости

Туристы рассказали, на чем готовы экономить в путешествиях

06:09 05.02.2020
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© Depositphotos / AnetlandaДевушка с увеличительным стеклом
Девушка с увеличительным стеклом
© Depositphotos / Anetlanda
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, на чем готовы экономить в путешествиях, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей и выяснили, что каждый десятый (92 процента) из них хотел бы тратить меньше средств на авиабилеты.
Две трети (71 процент) респондентов намерены искать недорогое жилье, а 61 процент — отказаться от покупки подарков и сувениров.
Зато на питании и развлечениях в путешествии многие опрошенные (63 процента) экономить не готовы. А 62 процента туристов сказали, что планируют тратить на развлечения столько же, сколько и раньше.
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