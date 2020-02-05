Туристы рассказали, на чем готовы экономить в путешествиях

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, на чем готовы экономить в путешествиях, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей и выяснили, что каждый десятый (92 процента) из них хотел бы тратить меньше средств на авиабилеты.

Две трети (71 процент) респондентов намерены искать недорогое жилье, а 61 процент — отказаться от покупки подарков и сувениров.