"Трамп может отдать Аляску России": шок и трепет в сенате США

А вот в том, что верующие в "слив Аляски" найдутся среди рядовых американских избирателей, к сожалению, сомневаться вообще не приходится. После того как их на протяжении четырех лет буквально из каждого утюга нафаршировывали историями о всесилии российских троллей, хакеров и спецслужб, они поверят и не в такое — вопрос лишь в числе таких избирателей.