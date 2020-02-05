Little Big и Элайджа Вуд исполнили танец Skibidi на премьере фильма

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Участники российской треш-поп группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская исполнили танец из клипа на хит Skibidi вместе с американским актером Элайджей Вудом. Видео опубликовали в сети.
Встреча знаменитостей произошла в Лос-Анджелесе, на премьере комедийного хоррора "Иди к папочке". В нем голливудский актер исполнил главную роль.
Норвал (Вуд) неожиданно получает приглашение от отца, с которым редко общается. Он надеется наладить с папой отношения и отправляется к нему в отдаленный дом. Но вместо того чтобы помириться, герой узнает о мрачном семейном прошлом.
Режиссер картины — Ант Тимпсон. Продюсеры: Дэниэл Бекерман ("Я иду искать", "Омен: Перерождение") и Лия Буман ("Астрал 3", "Вне себя").
В российский прокат фильм "Иди к папочке" выйдет 27 февраля.
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