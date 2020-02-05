Little Big и Элайджа Вуд исполнили танец Skibidi на премьере фильма

Встреча знаменитостей произошла в Лос-Анджелесе, на премьере комедийного хоррора "Иди к папочке". В нем голливудский актер исполнил главную роль.

Норвал (Вуд) неожиданно получает приглашение от отца, с которым редко общается. Он надеется наладить с папой отношения и отправляется к нему в отдаленный дом. Но вместо того чтобы помириться, герой узнает о мрачном семейном прошлом.