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Уже скоро: Россия обойдет по размеру экономики Германию
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РИА Новости

Уже скоро: Россия обойдет по размеру экономики Германию

08:00 05.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Цифровое будущее глобальной экономики
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Через пару лет Россия вытеснит Германию из пятерки крупнейших экономик мира, считают в Минэкономразвития. В 2021-м ВВП увеличится на 3,1%, а потом прирост достигнет 3,3% в год. Насколько реалистичен такой сценарий — в материале РИА Новости.

Больше трех процентов

Обновленный макропрогноз Минэкономразвития предполагает, что ускорение экономики позволит России обойти Германию по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС). Сейчас, по оценкам Международного валютного фонда, мы занимаем по этому показателю шестое место.
В 2021-2022 годах МЭР предсказывает 3,1-3,2% в год (в 2020-м — 1,9%), в 2023-2024-х — 3,3%.

В 2019-м российская экономика прибавила 1,3% — таковы первые оценки Росстата. Результат достаточно скромный, в 2018-м было больше — 2,5%. И седьмой год подряд эти показатели ниже среднемировых: по подсчетам Международного валютного фонда, в 2019-м глобальный ВВП вырос на 2,9%.

"Экономика России существенно замедлилась: сказалось глобальное снижение производственной активности и объемов мировой торговли", — констатировал в декабрьском обзоре Всемирный банк. Другие сдерживающие факторы — относительно жесткая денежно-кредитная политика в первой половине года, слабая динамика реальных доходов населения и медленная реализация национальных проектов. Кроме того, в стране сокращается численность трудоспособного населения, что пока не компенсировано повышением пенсионного возраста.
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Зарубежные эксперты настроены скептично. Прогноз Всемирного банка на 2020-2021 годы — не больше 1,6-1,8%. По мнению аналитиков агентства S&P, в ближайшие четыре года российская экономика продолжит расти вдвое медленнее мировой.

Прошлогодний результат в S&P оценили в 1,3%, в 2020-м обещают лишь 1,8%. И это потолок, пробить который не получится вплоть до 2023-го, уверены в агентстве.
России мешают зависимость экспортных доходов от цен на сырье, низкий уровень конкуренции и инноваций, неблагоприятная регулятивная среда. А также санкции и долгосрочные демографические трудности.
Ускорить экономику до желаемых трех процентов не способны и национальные проекты на 25 триллионов рублей, "профинансированные повышением НДС и пенсионной реформой", подчеркивают в S&P.

Шансы есть

Российские экономисты не готовы разделить пессимизм западных коллег. "Данные по увеличению ВВП в 2019 году можно признать вполне неплохими. Напомним, что МВФ и Всемирный банк предсказывали 1,1-1,2%, а Банк России — 0,8-1,3%, так что результат совпал с верхней границей прогноза", — отмечает Наталья Мильчакова, заместитель директора ИАЦ "Альпари".
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Ведущий аналитик QBF Олег Богданов напоминает, что новому правительству поставлена задача добиться темпов роста экономики выше среднемирового уровня, и нет сомнений в том, что к ее выполнению подключится Банк России.
"В Минфине заявили, что цели, озвученные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуют до 2024 года дополнительно 4,1 триллиона рублей. Быстрая реализация нацпроектов и соответствующие расходы позволят экономике в ближайшие пару лет прибавлять по два-три процента", — считает Богданов.

По мнению экспертов банка "Фридом Финанс", в 2020-м экономика может ускориться до 2-2,5% в год — но лишь при высоких мировых ценах на сырье. "Мы ожидаем повышения цен на нефть Brent в рамках базового сценария до 70 долларов за баррель, — уточняют в банке. — Значительную роль также должны сыграть меры по усилению экономической активности в КНР, Японии, Евросоюзе".

Специалисты делают вывод, что шансы выйти на три процента и выше есть — при условии эффективности госинвестиций в нацпроекты.
"Если ставка властей на нацпроекты окажется верной, усилится инвестиционная активность, восстановится потребительский спрос — в том числе за счет господдержки социальной сферы. Все это может обеспечить рост на 2,5-3% и продолжение умеренного ускорения в перспективе после 2022 года", — полагает Антон Покатович, главный аналитик "БКС Премьер".
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Министерство финансов РФЭкономика
Популярные комментарии
Можно ещё заняться уменьшением экономики Германии, как вариант Б
5 февраля, 08:26
Андрей Дашков
6110001
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