Минск ищет замену российской нефти. Пойдет ли Москва на уступки

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. Пока Москва и Минск выясняли, кто прав в нефтяном споре, США сделали Белоруссии предложение: стопроцентное обеспечение углеводородами по конкурентным, то есть более высоким ценам. Среди других возможных поставщиков — Казахстан, Норвегия, Украина и Саудовская Аравия. Как далеко зайдет Минск в поисках альтернативы российским энергоресурсам, разбиралось РИА Новости.

Условия Москвы и посулы США

Новое десятилетие в российско-белорусских отношениях началось со споров: Москва прекратила поставки углеводородов, снизив их до технологического минимума. Дело в том, что стороны не успели договориться о ценах на сырье и тарифах на транзит. Белорусский экспорт оказался под угрозой — ведь из более чем двадцати миллионов тонн импортируемой нефти многое перепродается за рубеж.

Камнем преткновения стал налоговый маневр России — реформа системы налогообложения нефтяной отрасли. С 1 января 2019 года в течение шести лет экспортная таможенная пошлина будет снижаться, пока совсем не исчезнет, а налог на добычу полезных ископаемых повысится. В результате экспортировать сырье будет выгоднее.

Изменятся условия продажи углеводородов соседу. В 2019-м, по данным концерна "Белнефтехим", Белоруссия приобретала российскую нефть за 80 процентов мировой цены, а в 2020-м этот показатель составит уже 83 процента. И к 2024-му Минску придется закупать сырье по котировкам международного рынка.

Сейчас цена для Белоруссии ниже рыночной, но есть надбавка поставщику, так называемая премия. Это возмущает Александра Лукашенко. Он считает, что в итоге российский ресурс будет обходиться Минску еще дороже. "Что мы просим сейчас от россиян? Они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить. <…> Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, налоговым маневром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам", — заявил он 4 февраля.

Согласно подсчетам "Белнефтехима", концерн дополнительно потратил с января по сентябрь 2019-го около 250 миллионов долларов. В нынешнем году издержки достигнут 320 миллионов. Всего же за пять лет расходы, предположительно, увеличатся на 10,5-11 миллиардов.

© РИА Новости / Андрей Александров Посетители входят в здание главного офиса белорусского госконцерна "Белнефтехим" в Минске © РИА Новости / Андрей Александров Посетители входят в здание главного офиса белорусского госконцерна "Белнефтехим" в Минске

В таких условиях Лукашенко решил четче обозначить курс на диверсификацию поставок нефти. Кстати пришелся и визит госсекретаря США Майка Помпео. Главной целью переговоров объявили восстановление дипломатических отношений, прерванных более десяти лет назад. И хотя санкции в обозримом будущем Вашингтон снимать не собирается, а инвестиции обещает только после вступления Белоруссии в ВТО, на противоречиях с Москвой Белый дом всегда готов сыграть.

Американцы предлагают "обеспечивать белорусов нефтью на сто процентов по конкурентным ценам". "Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно, — <...> обратиться к нам", — сообщил госсекретарь.

Минск ищет баланс между Россией и Западом. Лукашенко не раз говорил о перевесе в сторону Москвы, отметил в разговоре с РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.

"По мнению Минска, был такой джентльменский пакт: Белоруссия остается союзником России, и никаких баз НАТО нет. Минск участвует в системе ПРО с Москвой. У нас единая группировка войск на случай военного конфликта. Взамен Россия обязуется поставлять дешевые нефть и газ. Это была договоренность 90-х годов", — поясняет он.

© Sputnik Перейти в фотобанк Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и госсекретарь США Майк Помпео во Дворце независимости в Минске © Sputnik Перейти в фотобанк Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и госсекретарь США Майк Помпео во Дворце независимости в Минске

Нынешние действия Москвы соседи восприняли как пересмотр этого пакта. "Россия хочет сохранить военную союзническую составляющую, но "удешевить" белорусского партнера. Минск же рассматривает нефтяные субсидии не как подачку, а как оплату услуг по общей обороне. Соответственно, это вызывает негатив", — уточняет эксперт.

С тем, что у каждого своя правда, согласен член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. "Налоговый маневр в Минске сразу восприняли в штыки — как несоблюдение договора о Союзном государстве, — говорит он. — Российская аргументация такая: продвижения по запланированным интеграционным процессам нет, и это симметричный ответ".

Вопрос цены

Альтернатива российской нефти — это не только завоз из США. Найти других поставщиков Лукашенко поручил правительству перед новым годом. Спустя три недели Белоруссия приобрела 86 тысяч тонн сырья у Норвегии. На НПЗ "Нафтан" партию доставят через порт в литовской Клайпеде. Нефть марки Johan Sverdrup, которая вышла на рынок в ноябре 2019-го, схожа по характеристикам с российской Urals и способна конкурировать с ней в Европе. В Johan Sverdrup меньше серы, а потому для многих НПЗ эта марка даже предпочтительнее Urals.

В то же время дальнейшие перспективы сотрудничества с Норвегией пока не вполне ясны. В белорусском правительстве говорили о намерении покупать углеводороды у Украины, Польши, стран Балтии, в Казахстане и Азербайджане. В декабре Лукашенко упоминал, что по магистральному трубопроводу "Дружба" через Польшу реверсом — в обратную сторону — можно качать нефть из Саудовской Аравии или США.

Один из самых выгодных вариантов диверсификации — Казахстан. Там нефть, как и российская, не облагается пошлинами. Страны уже обсудили межправительственное соглашение о поставках, но ни объемы, ни цена, ни логистика пока точно не известны.

© AP Photo / Sergei Grits Рабочий у насосной станции трубопровода "Дружба" недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии © AP Photo / Sergei Grits Рабочий у насосной станции трубопровода "Дружба" недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии

Однако у этого плана есть очевидные недостатки. Во-первых, транзит — через Россию. И, как уже указали в казахстанском Министерстве энергетики, об этом Минск должен договариваться с Москвой сам. Кроме того, соглашение исключает реэкспорт казахстанской нефти и нефтепродуктов, хотя именно на этом основана белорусская "бизнес-модель".

Кирилл Коктыш считает, что поиск альтернативных поставщиков — шанс укрепить переговорную позицию. "Это попытка выстроить торг. Нет проблемы купить нефть, проблема в логистике, тем более что у Белоруссии нет выхода к морю. Все решает цена вопроса", — подчеркивает он.

Энергетические споры

Споры о нефти — не единственные энергоресурсные противоречия Москвы и Минска. Газ и атомная энергетика также создают поводы для разногласий.

На январь планировался ввод в эксплуатацию первой белорусской АЭС возле города Островец, но завершить работы вовремя не успели. Гендиректор АЭС Михаил Филимонов предупреждал, что за сроками и не гонятся, главное — безопасность.

Топливо для БелАЭС поступает из России. Реакторы изготовлены по российскому проекту, но можно использовать и другое горючее. В минувшем году заместитель министра энергетики США Рита Барнуол выразила готовность посодействовать в этом.

Для Южно-Украинской АЭС, как и для атомной электростанции "Темелин" в Чехии, тоже сооруженным по российским проектам, приобретают топливо американской компании Westinghouse. Впрочем, украинский случай не назовешь удачным: горючее Westinghouse не подошло реактору, предприятие понесло многомиллионные убытки. Не говоря уже о том, что заокеанские поставки оказались почти в три раза дороже российских (51,23 миллиона долларов против 17,5 миллиона).

Правда, как отмечали эксперты, рынок развивается, так что эта проблема вскоре может быть решена. Ожидается, что после ввода БелАЭС в эксплуатацию потребление газа белорусской энергосистемой сократится с десяти до четырех миллиардов кубометров.

© Sputnik / Виктор Толочко Строящаяся атомная электростанция типа АЭС-2006 © Sputnik / Виктор Толочко Строящаяся атомная электростанция типа АЭС-2006

Вокруг газа тем временем разворачивается отдельная дискуссия. В конце декабря "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты до 2021 года. Цена на январь и февраль осталась, как в прошлом году: 127 долларов за тысячу кубометров. В Минске уверены, что это несправедливо, и требуют снизить тариф до российского уровня, то есть в два раза. Более того, там считают, что Москва поднимет планку еще на 20 процентов — до 152 долларов.

"Что касается газа, нас кинули — не вывели на равные цены", — высказался в конце января Лукашенко. При этом белорусский лидер подчеркнул, что просит вовсе не низкую, а равную российской цену, чтобы предприятия конкурировали в одинаковых условиях. "Семьдесят пять лет Великой Победы. Все горлопаним, где только возможно, — и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", — возмущался он.

Владимир Путин прокомментировал требования коллеги, заявив, что время для снижения цен на газ для Белоруссии пока не пришло, ведь строительство Союзного государства еще не закончено.

И все же Минск вряд ли на этот раз выйдет за рамки привычной схемы взаимодействия с Москвой, полагает Евгений Коктыш. "Уступки до этого были взаимные, — напоминает он. — Сейчас идет торг, и кто-то должен сделать шаг назад, тогда будет компромисс".