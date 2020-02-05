Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T08:00+0300
https://ria.ru/20200205/1564239706.html
Чтобы сдержать Россию, хватит пяти килотонн: Пентагон пошел ва-банк
https://cdn24.img.ria.ru/images/155750/51/1557505118_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_fb38abdd962b305ed1de4abd27ef1bff.jpg
РИА Новости

Чтобы сдержать Россию, хватит пяти килотонн: Пентагон пошел ва-банк

08:00 05.02.2020
10080
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Стратегические корабли и баллистические ракеты с малогабаритными пятикилотонными ядерными боеголовками — американцы разместили на субмаринах новое оружие. В Пентагоне заявляют, что такие боезаряды созданы "для сдерживания России". О том, что они собой представляют и как могут применяться, — в материале РИА Новости.

Универсальные "Огайо"

Первым носителем ракет с баллистическими ядерными боеголовками малой мощности стала атомная подводная лодка "Теннесси" типа "Огайо". В ВМС США сейчас 18 однотипных субмарин такого класса. Четырнадцать несут по 24 ракеты Trident каждая. Теперь же на борту разместят по одной-две ракеты с несколькими тактическими зарядами W76-2.
Новую боевую часть мощностью пять килотонн приняли на вооружение в 2019-м. Ее разработали на базе 100-килотонной боеголовки, созданной еще в 1980-х. Примечательно, что на это потребовалось меньше года: проектировать начали в апреле 2018-го по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк в Архангельской области
17 декабря 2019, 08:00
Термоядерный ливень. Каких ракет Пентагон боится больше всего
Как заявили в Пентагоне, новое оружие призвано уравнять потенциал с Россией, располагающей большим количеством малогабаритных ядерных зарядов. Американские военные уверены, что Москва готова применить тактическое ядерное оружие в случае неудачи с обычными вооружениями. По замыслу стратегов, подлодки типа "Огайо" теперь станут более универсальными — то есть нанесут ответный удар при применении противником тактического оружия, а также смогут участвовать в локальных конфликтах.
© Фото : public domainПодводная лодка "Пенсильвания" типа "Огайо"
Подводная лодка USS Pennsylvania типа Огайо
© Фото : public domain
Подводная лодка "Пенсильвания" типа "Огайо"
Впрочем, как считают некоторые военные эксперты, сдерживание России — лишь официальное прикрытие. Малогабаритные ядерные боезаряды американцам нужны совсем для другого. Так, по словам заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, W76-2 предназначены прежде всего для нанесения ударов по странам, не имеющим ядерного оружия.
"Другого способа решить свои проблемы США пока не нашли, — рассказывает эксперт в беседе с РИА Новости. — России это угрожает лишь риском приграничных ядерных конфликтов, способных перерасти в полномасштабную войну. Нам следует реагировать только дипломатическим путем, потому что малогабаритные ядерные заряды представляют угрозу в первую очередь для других стран. По России такими боеголовками точно бить не будут".
© Фото : Rebecca Rebarich, U.S. NavyЗакрытые ракетные шахты на подводной лодке "Вайоминг" типа "Огайо"
Закрытые ракетные шахты на подводной лодке класса Огайо USS Wyoming
© Фото : Rebecca Rebarich, U.S. Navy
Закрытые ракетные шахты на подводной лодке "Вайоминг" типа "Огайо"

Игры с огнем

Наблюдатели сходятся в том, что разработка новых боеприпасов малой мощности сама по себе вызывает тревогу, поскольку значительно понижает порог применения ядерного оружия. Военный политолог Александр Перенджиев отмечает, что США таким образом усиливают фактор внезапного удара.
"Безусловно, американцы могут применить эти ракеты, притом что такую угрозу очень нелегко отследить, — объясняет Перенджиев РИА Новости. — Здесь отчетливо проглядывается их желание держать в страхе государства, не обладающие достаточными техническими возможностями для поиска и уничтожения атомных субмарин, а также не имеющие надежной системы ПРО".
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
21 ноября 2018, 08:00
А надо ли воевать? США решили оценить риски ядерного удара по своим городам
Теперь придется учитывать новые вызовы при организации не только собственной противоракетной обороны, союзных стран по ОДКБ, но и тех государств, которые Россия взяла под защиту. Например, Сирии.
"Москва тоже может разместить тактические ядерные заряды на подводных лодках, — уточняет эксперт. — Подходящие подлодки у нас есть. При этом наши ракеты окажутся сложнее в плане перехвата для системы ПРО США или НАТО. В любом случае ответный ядерный удар гарантирован".
© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)Ядерные бомбы B61
Ядерные бомбы B61
© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)
Ядерные бомбы B61
Вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов отмечает, что применение малых ядерных зарядов — абсурдная и опасная идея.
"Немножко ядерная война" обязательно перейдет в полномасштабную, — подчеркивает он. — США полностью подрывают структуру глобальной безопасности. Это делается во исполнение теории управляемого хаоса, когда рушится вся система международных договоренностей, необходимых для совместного проживания народов в мире".
По оценкам экспертов, в арсеналах США и до этого хранилось около тысячи маломощных ядерных зарядов. Это, в частности, крылатые ракеты для бомбардировщиков B-52, а также авиабомбы B61. Однако воздушные носители не так скрытны, как подлодки, и к тому же уязвимы для развитой системы ПВО-ПРО.
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Roidan CarlsonЗапуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта
Запуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Roidan Carlson
Запуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта

Разнообразие калибров

Напомним: к активной разработке тактического ядерного оружия СССР и США приступили еще в годы холодной войны, причем американцы в этом направлении продвинулись дальше. Уже с 1960-х небольшие ядерные боеголовки имелись в распоряжении всех родов войск Вооруженных сил США. Спецбоезаряды ставили на ракеты зенитных противовоздушных комплексов, авиабомбы, ракеты класса "воздух — воздух", встраивали в компактные фугасы.
СССР освоил тактическое ядерное оружие чуть позже, но со временем все же собрал внушительный арсенал. Например, в 1981-м советские артиллеристы получили 152-миллиметровые снаряды с ядерной начинкой, предназначенные для стрельбы из пушек Д-20, МЛ-20, самоходных гаубиц 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт-С" и буксируемых "Гиацинт-Б".
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт"
Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт"
Для диверсионных групп создали переносные ядерные заряды. Бойцы должны были в рюкзаках доставлять эти "посылки" весом около 25 килограммов в тыл противника и подрывать пункты управления, аэродромы, мосты и другие важные объекты.
Тактическое ядерное оружие размещалось и под водой, но главным образом в торпедах и глубинных бомбах. Первую торпеду с атомной боеголовкой в СССР испытали в 1955-м на Новой Земле. Подводная лодка выпустила боеприпас с зарядом мощностью 3,5 килотонны, который взорвался на глубине 12 метров и уничтожил сразу несколько эсминцев, тральщиков и подлодок.
© Flickr / Kelly MichalsПереносной ядерный фугас SADM в рюкзаке с боеголовкой W54 (США)
Переносной ядерный фугас SADM в рюкзаке с боеголовкой W54 (США)
© Flickr / Kelly Michals
Переносной ядерный фугас SADM в рюкзаке с боеголовкой W54 (США)
174472343
Обсудить 2
Александр ПеренджиевКонстантин СивковВоенно-морские силы СШАРоссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
Нужно в доктрину прописать, что на любую ракету пущенную в Россию с территории стран НАТО будет немедленный встречный ядерный удар по США.
5 февраля, 08:32
МСМаксим Солдусов
900001
Рекомендуем
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Кадр из сериала Ментовские войны
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Кампания по переписи населения на Аляске
"Трамп может отдать Аляску России": шок и трепет в сенате США
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Госсекретарь США Майк Помпео
В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
Шакира и Дженнифер Лопес во время выступления
Выступление Лопес и Шакиры на "Супер-кубке" вызвало споры в сети
Высокие отношения: спикер Пелоси порвала копию речи Трампа сразу после его выступления
Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Рыбий жир
Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
Военнослужащий ВСУ
Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
Танк КВ-1
National Interest назвал советские танки КВ "катастрофой"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев
Взрывной характер Эрдогана — на пользу России
Лопата в песке
В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Цифровое будущее глобальной экономики
Уже скоро: Россия обойдет по размеру экономики Германию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Тема "российской угрозы" в Польше нагнетается, заявил посол России
10:09Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
10:07В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
10:06В ФПИ усомнились в комфортности полетов на ракетах между континентами
10:01"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
10:01В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
09:56Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации
09:49В Москве экс-сотрудника фирмы подозревают в краже более 250 планшетов
09:46Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС
09:44В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян
09:42СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
09:42В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет
09:40Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
09:38Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году
09:36ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора
09:34Поселок под Горловкой обесточен после обстрела ВСУ, заявили в ДНР
09:32Двух жительниц Саранска госпитализировали после возвращения из Китая
09:29Главархив в Москве рассекретил 11,5 тысячи документов о ВОВ
09:28Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
09:28Использование крыс для поиска рака у человека назвали успешным
Лента новостейМолния