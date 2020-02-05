Disney покажет мюзикл "Гамильтон" на большом экране

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Студия Disney приобрела права на показ записи популярного бродвейского мюзикла "Гамильтон", . Студия Disney приобрела права на показ записи популярного бродвейского мюзикла "Гамильтон", сообщает Deadline.

Об этом стало известно из Твиттер-аккаунта автора текстов и композитора Лина-Мануэля Миранды.

Издание разгласило и сумму сделки (75 миллионов долларов), уточнив, что она может стать самым крупным контрактом на покупку уже готового фильма.

Запись длиной два часа сорок минут была сделана в 2016 году за две недели до того, как оригинальный актерский состав покинул проект. Всего было снято три представления, поэтому итоговый фильм дает возможность наблюдать за происходящим с разных ракурсов.

"Лин-Мануэль Миранда создал незабываемый театральную постановку, которая стала настоящим культурным событием, его не без причины называют произведением искусства", — заявил генеральный директор Disney Роберт Айгер.

Мюзикл "Гамильтон" в 2016 году получил Пулитцеровскую премию в категории "лучшее драматическое произведение" и 11 театральных наград "Тони". В нем рассказывается история отца-основателя США Александра Гамильтона с использованием соул музыки, R&B и хип-хопа.