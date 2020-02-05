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Культура
2020-02-05T02:47+0300
https://ria.ru/20200205/1564230597.html
Продюсер "Звездных войн" подтвердила, что сериалы саги снимут женщины
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РИА Новости

Продюсер "Звездных войн" подтвердила, что сериалы саги снимут женщины

02:47 05.02.2020
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© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
© Фото : WDSSPR
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американский кинопродюсер и президент компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что у одного из новых фильмов о "Звездных войнах" будет женщина-режиссер, сообщает NME.

"Над проектами, связанными с фэнтези-франшизой, уже работают несколько представительниц прекрасного пола. А совсем недавно мы пригласили Дебору Чоу. Она снимет все серии сериала про Оби-Ван Кеноби. Мы помогаем развиваться многим талантливым кинематографистам", — прокомментировала Кеннеди.

Впервые о том, что "Звездные войны" будут снимать женщины-режиссеры Кеннеди рассказывала в 2016 году. Но тогда она подчеркнула, что им необходимо время для выбора настоящих профессионалов.

"Нам нужно убедиться, что все они настроены на успех. Это огромная работа, с которой не справиться без опыта", — заявила продюсер.

Пока неясно, кто из женщин-режиссеров возглавит полнометражный фильм. Ранее СМИ писали о том, что Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", "Тор: Рагнарек") ведет переговоры, чтобы снять его.
Когда будут съемки новой картины неизвестно, гендиректор Disney Роберт Айгер рассказывал, что в кинокомпании возьмут перерыв после выхода блокбастера "Звездные войны: Скайуокер. Восход".
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КультураКино и сериалыНовости культурыLucasfilm
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