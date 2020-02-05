Продюсер "Звездных войн" подтвердила, что сериалы саги снимут женщины

"Над проектами, связанными с фэнтези-франшизой, уже работают несколько представительниц прекрасного пола. А совсем недавно мы пригласили Дебору Чоу. Она снимет все серии сериала про Оби-Ван Кеноби. Мы помогаем развиваться многим талантливым кинематографистам", — прокомментировала Кеннеди.

Впервые о том, что "Звездные войны" будут снимать женщины-режиссеры Кеннеди рассказывала в 2016 году. Но тогда она подчеркнула, что им необходимо время для выбора настоящих профессионалов.