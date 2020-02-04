"Студфест – 2020": праздник с пользой для предприимчивых

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. "Что важнее – идеи или возможности?": под таким лозунгом в столичном дворце спорта "Мегаспорт" прошел "Студфест предпринимательства – 2020", собравший более десяти тысяч студентов из нескольких десятков московских вузов.

В таком формате и с таким размахом фестиваль, организованный Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы и АНО "Развитие человеческого капитала" и посвященный Дню студента, прошел впервые. Мотивировать молодежь на создание собственного бизнеса пригласили не только известных предпринимателей, но и звезд шоу-бизнеса. Своим видением того, как создать успешный личный бренд, поделились Тина Канделаки, Сергей Шнуров, Екатерина Варнава и Владимир Маркони.

Креативность или расчет?

"Уникальная формула или эффективная команда?", "Личный бренд или бренд компании?", "Креативность или расчет?": по задумке организаторов, знаменитости выступили в паре с успешными предпринимателями в формате условного баттла. Сергей Шнуров, к примеру, в очередной раз продемонстрировал силу своей популярности, добавив студенческому фестивалю элемент настоящего шоу.

© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала" Участники Студенческого фестиваля предпринимательства © Фото : АНО "Развитие человеческого капитала" Участники Студенческого фестиваля предпринимательства

"Креативить мы можем по двум поводам: чтобы понравиться противоположному полу и досадить конкурентам. Успех сам по себе никому не нужен – он существует только в контексте и со зрителем. Вы прекрасно знаете, что Пушкин был очень креативным. А вот о его любвеобильности говорят как о недоразумении, о слабости великого. И это крайне неверно. Боюсь, одно без другого вряд ли бы случилось", - поделился музыкант такой концепцией креативности и успеха.

И под бурные аплодисменты подытожил: "Стремление быть первым, ярким, креативным проистекает не из веры в человечество, компанию или прогресс". По его мнению, все проще: речь о привлечении внимания к себе и обеспечении собственной безопасности за счет материальных и нематериальных благ.

Оппонент Сергея Шнурова в баттле "Креативность или расчет?" – сооснователь CarPrice Эдуард Гуринович – говорил более предметно и, возможно, с большей пользой для будущих предпринимателей: о цифрах, без которых в бизнесе никуда.

Цифры, цифры, цифры, упорство и… везение

"Я про математику и точно не про креатив, я про бизнес как про деньги. Идею можно скопировать, позаимствовать, модернизировать. В бизнесе же главное две вещи: математика, то есть просчет, и коммуникабельность. Креатив, при всем уважении, для меня не входит в топ-3. Для меня бизнес – это цифры, цифры и еще раз цифры. Если вы не любите математику, не умеете считать емкость рынка, строить финансовую модель, я вас огорчу… Бизнес – это большая ответственность, большие риски и много труда. И только потом – большая прибыль. Я не знаю людей, которым просто повезло. Знаю тех, кто много рисковал, чтобы им, наконец, повезло", - обратился к молодежи Гуринович.

Вместе с тем, предприниматель не отрицает, что везение - одна из важных составляющих успеха. Но только вдобавок к настойчивости.

"Да, большинство суперуспешных людей – это те, кому повезло. Но надо увеличивать свои шансы на везение. И я вас призываю: создавайте в своей жизни как можно больше ситуаций, в которых вам может повезти. Ходите на конференции, предлагайте, тестируйте, знакомьтесь с новыми людьми, чтобы создать крутую команду - это главный актив. Пробуйте, ошибайтесь, ищите возможности и рано или поздно вам повезет", - посоветовал Гуринович участникам "Студенческого фестиваля предпринимательства".

На фестивале он выступил не только спикером, но и наставником, готовым инвестировать в бизнес-идею одной из команд, представивших на "СтудФесте" свои стартапы. Проекты рассматривались в четырех направлениях: технологические (инновационные), международные бизнес-инициативы, продвижение коммерческих продуктов и услуг, проекты в сфере социального предпринимательства. Из более 200 стартапов выбрали пятьдесят.

© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала" Участницы Студенческого фестиваля предпринимательства © Фото : АНО "Развитие человеческого капитала" Участницы Студенческого фестиваля предпринимательства

Наряду с Гуриновичем, в число наставников и состав жюри вошли сооснователь сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff Михаил Кучмент, управляющий сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров, директор банка для предпринимателей "Точка" Борис Дьяконов и основатель ресторанного холдинга Perelman People Владимир Перельман.

Каждый курировал десять команд и по итогам презентаций выбрал лучший стартап. Далее из пяти претендентов жюри определило победителей – команду студента Московского политехнического университета Владислава Южакова с проектом "CONTOUR: Беспилотники". Перед голосованием Гуринович как наставник команды подчеркнул, что готов инвестировать в проект со словами: "Ребята сделали отечественный софт, который позволяет фактически любой автомобиль превратить в беспилотный. Поверьте мне, они крутые!".

"Я с 17 лет занимаюсь IT-проектами. Однажды я попал в ситуацию, когда водитель машины заснул на скорости 90 километров в час, и мы вылетели на обочину. Именно это стало для меня серьезной мотивацией для работы над беспилотниками. Наша система позволяет превратить в беспилотник любой автомобиль, который был произведен с 80-х годов. Сейчас мы работаем над автоматизацией карьерных самосвалов. В Чехии и Казахстане тестируем свои технологии, чтобы потом запустить их у нас", - рассказал Южаков.

Дерзайте! Город вам поможет!

"Мероприятие такого формата полезно по ряду причин. Первое, ребята могут общаться друг с другом и налаживать контакты. Второе, они услышали важные мотивационные вещи не из профессорских уст, а от реальных предпринимателей, к которым у них нет доступа в обычной жизни. Третье, они узнали о тех проектах города, которые сегодня реализуются. Например, о бизнес-акселераторе – социальном институте поддержки стартапов, который они могут пройти совершенно бесплатно и получить те навыки, которые не получат нигде. Мы ждем, что после форума ребята будут приходить на новый цикл тренингов проекта "Бизнес-Уикенд". Добавлю, что это тот формат, который дает молодежи возможность сотрудничать с представителями бизнеса со студенческой или даже со школьной скамьи", - рассказал РИА Новости руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала" Участники Студенческого фестиваля предпринимательства © Фото : АНО "Развитие человеческого капитала" Участники Студенческого фестиваля предпринимательства

Выступая перед участниками "Студенческого фестиваля предпринимательства", он призвал молодежь присоединяться "к армии предпринимателей малого бизнеса".