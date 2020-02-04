Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T12:51+0300
https://ria.ru/20200204/1564272941.html
"Студфест – 2020": праздник с пользой для предприимчивых
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564272241_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2db2e7b803db485831cb4b4323e94c4c.jpg
РИА Новости

"Студфест – 2020": праздник с пользой для предприимчивых

20:00 04.02.2020 (обновлено: 12:51 05.02.2020)
31
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"Студфест предпринимательства – 2020
Студфест предпринимательства – 2020
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. "Что важнее – идеи или возможности?": под таким лозунгом в столичном дворце спорта "Мегаспорт" прошел "Студфест предпринимательства – 2020", собравший более десяти тысяч студентов из нескольких десятков московских вузов.
В таком формате и с таким размахом фестиваль, организованный Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы и АНО "Развитие человеческого капитала" и посвященный Дню студента, прошел впервые. Мотивировать молодежь на создание собственного бизнеса пригласили не только известных предпринимателей, но и звезд шоу-бизнеса. Своим видением того, как создать успешный личный бренд, поделились Тина Канделаки, Сергей Шнуров, Екатерина Варнава и Владимир Маркони.

Креативность или расчет?

"Уникальная формула или эффективная команда?", "Личный бренд или бренд компании?", "Креативность или расчет?": по задумке организаторов, знаменитости выступили в паре с успешными предпринимателями в формате условного баттла. Сергей Шнуров, к примеру, в очередной раз продемонстрировал силу своей популярности, добавив студенческому фестивалю элемент настоящего шоу.
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"Участники Студенческого фестиваля предпринимательства
Участники Студенческого фестиваля предпринимательства
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"
Участники Студенческого фестиваля предпринимательства
"Креативить мы можем по двум поводам: чтобы понравиться противоположному полу и досадить конкурентам. Успех сам по себе никому не нужен – он существует только в контексте и со зрителем. Вы прекрасно знаете, что Пушкин был очень креативным. А вот о его любвеобильности говорят как о недоразумении, о слабости великого. И это крайне неверно. Боюсь, одно без другого вряд ли бы случилось", - поделился музыкант такой концепцией креативности и успеха.
И под бурные аплодисменты подытожил: "Стремление быть первым, ярким, креативным проистекает не из веры в человечество, компанию или прогресс". По его мнению, все проще: речь о привлечении внимания к себе и обеспечении собственной безопасности за счет материальных и нематериальных благ.
Оппонент Сергея Шнурова в баттле "Креативность или расчет?" – сооснователь CarPrice Эдуард Гуринович – говорил более предметно и, возможно, с большей пользой для будущих предпринимателей: о цифрах, без которых в бизнесе никуда.
Открытие детского технопарка Кванториум в Севастополе
22 января, 11:50
В Москве в 2020 году откроются три детских технопарка

Цифры, цифры, цифры, упорство и… везение

"Я про математику и точно не про креатив, я про бизнес как про деньги. Идею можно скопировать, позаимствовать, модернизировать. В бизнесе же главное две вещи: математика, то есть просчет, и коммуникабельность. Креатив, при всем уважении, для меня не входит в топ-3. Для меня бизнес – это цифры, цифры и еще раз цифры. Если вы не любите математику, не умеете считать емкость рынка, строить финансовую модель, я вас огорчу… Бизнес – это большая ответственность, большие риски и много труда. И только потом – большая прибыль. Я не знаю людей, которым просто повезло. Знаю тех, кто много рисковал, чтобы им, наконец, повезло", - обратился к молодежи Гуринович.
Вместе с тем, предприниматель не отрицает, что везение - одна из важных составляющих успеха. Но только вдобавок к настойчивости.
"Да, большинство суперуспешных людей – это те, кому повезло. Но надо увеличивать свои шансы на везение. И я вас призываю: создавайте в своей жизни как можно больше ситуаций, в которых вам может повезти. Ходите на конференции, предлагайте, тестируйте, знакомьтесь с новыми людьми, чтобы создать крутую команду - это главный актив. Пробуйте, ошибайтесь, ищите возможности и рано или поздно вам повезет", - посоветовал Гуринович участникам "Студенческого фестиваля предпринимательства".
На фестивале он выступил не только спикером, но и наставником, готовым инвестировать в бизнес-идею одной из команд, представивших на "СтудФесте" свои стартапы. Проекты рассматривались в четырех направлениях: технологические (инновационные), международные бизнес-инициативы, продвижение коммерческих продуктов и услуг, проекты в сфере социального предпринимательства. Из более 200 стартапов выбрали пятьдесят.
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"Участницы Студенческого фестиваля предпринимательства
Участницы Студенческого фестиваля предпринимательства
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"
Участницы Студенческого фестиваля предпринимательства
Наряду с Гуриновичем, в число наставников и состав жюри вошли сооснователь сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff Михаил Кучмент, управляющий сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров, директор банка для предпринимателей "Точка" Борис Дьяконов и основатель ресторанного холдинга Perelman People Владимир Перельман.
Каждый курировал десять команд и по итогам презентаций выбрал лучший стартап. Далее из пяти претендентов жюри определило победителей – команду студента Московского политехнического университета Владислава Южакова с проектом "CONTOUR: Беспилотники". Перед голосованием Гуринович как наставник команды подчеркнул, что готов инвестировать в проект со словами: "Ребята сделали отечественный софт, который позволяет фактически любой автомобиль превратить в беспилотный. Поверьте мне, они крутые!".
Небоскребы делового центра Москва-сити
26 декабря 2019, 11:20
Москва отобрала 20 команд для участия в цифровом акселераторе
"Я с 17 лет занимаюсь IT-проектами. Однажды я попал в ситуацию, когда водитель машины заснул на скорости 90 километров в час, и мы вылетели на обочину. Именно это стало для меня серьезной мотивацией для работы над беспилотниками. Наша система позволяет превратить в беспилотник любой автомобиль, который был произведен с 80-х годов. Сейчас мы работаем над автоматизацией карьерных самосвалов. В Чехии и Казахстане тестируем свои технологии, чтобы потом запустить их у нас", - рассказал Южаков.

Дерзайте! Город вам поможет!

"Мероприятие такого формата полезно по ряду причин. Первое, ребята могут общаться друг с другом и налаживать контакты. Второе, они услышали важные мотивационные вещи не из профессорских уст, а от реальных предпринимателей, к которым у них нет доступа в обычной жизни. Третье, они узнали о тех проектах города, которые сегодня реализуются. Например, о бизнес-акселераторе – социальном институте поддержки стартапов, который они могут пройти совершенно бесплатно и получить те навыки, которые не получат нигде. Мы ждем, что после форума ребята будут приходить на новый цикл тренингов проекта "Бизнес-Уикенд". Добавлю, что это тот формат, который дает молодежи возможность сотрудничать с представителями бизнеса со студенческой или даже со школьной скамьи", - рассказал РИА Новости руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"Участники Студенческого фестиваля предпринимательства
Участники Студенческого фестиваля предпринимательства
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"
Участники Студенческого фестиваля предпринимательства
Выступая перед участниками "Студенческого фестиваля предпринимательства", он призвал молодежь присоединяться "к армии предпринимателей малого бизнеса".
"Ежедневно свой бизнес в Москве регистрируют около 450 предпринимателей малого бизнеса. Сейчас их в столице – миллион. И все мы пользуемся тем, что они делают для нас. Вы готовы присоединиться к этой армии?.. Мы вас поддержим. Нет, мы не дадим вам денег, потому что главное - это команда, бизнес-идея и те навыки, которые помогут вашему бизнесу не закрыться в первый год. И вот с этим город вам поможет. Дерзайте, идите вперед", - подбодрил Фурсин будущих и начинающих предпринимателей.
000000
Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Рекомендуем
Вид Москвы
Фурсин: каждый третий работающий в Москве занят в малом бизнесе
Билет на самолет
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы из Красноярска в Тюмень
Листы с денежными купюрами
Бизнес в Москве получил в 2019 году 26,7 млрд руб гарантийных кредитов
На новую аппаратуру для областного онкодиспансера выделены 315 млн руб
На аппаратуру для областного онкодиспансера выделены 315 млн рублей
Уборка урожая рапса в Красноярском крае
МСП Банк и Корпорация МСП поддержали красноярское агропредприятие
Свежий лосось
Конфискованную рыбу на Камчатке передали в собачьи питомники
Проект плавучей АЭС
Эскизный проект улучшенной плавучей АЭС появится в этом году
Мужчина идет на лыжах по заснеженному парку
20 парков благоустроят в Подмосковье в 2020 году
ЯНАО
Поставки оленины в детсады, школы и больницы ЯНАО вырастут на 12%
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Россия подтвердила поддержку суверенитета и единства Ливана
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Льготники Подмосковья получили почти 5 млн рецептов на лекарства
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудит с главой МИД Италии ситуацию в Ливии
Дрон
В России изменили правила полетов легких дронов
Вид на Сочи
В Сочи разработали концепцию праздничного оформления города к 9 мая
Военнослужащие центральноафриканской армии
В ЦАР поблагодарили Россию за предложение о поставках оружия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02Один человек погиб и 157 ранены при жесткой посадке самолета в Турции
22:58В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
22:54Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
22:52Число раненых при жесткой посадке самолета в Стамбуле достигло 139
22:48В Ираке в ходе столкновений пострадали более 80 человек
22:33МАГАТЭ готово к любому развитию ситуации по Ирану
22:23Студия Disney назвала даты премьеры сериалов Marvel
22:18Республиканец Митт Ромни проголосует за отстранение Трампа от власти
22:05В Алеппо при обстреле со стороны боевиков погибли четыре человека
21:42Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник
21:38Российский военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:36Армия Сирии окружила в Идлибе три пункта наблюдения турецких военных
Лента новостейМолния