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Хочу стать космонавтом
2020-02-04T23:57+0300
https://ria.ru/20200204/1564260646.html
Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов
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РИА Новости

Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов

23:57 04.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 4 фев – РИА Новости. Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов, сообщил министр информационных и коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми.
"Сегодня мы готовы объявить об этом. Сегодня мы поручили исследовательскому центру министерства наук сделать в течение трех лет для нас пять космических капсул для того, чтобы доставить человека на 190-километровую орбиту", - сказал министр, видео выступления которого с тематического форума опубликовано агентством ISNA.
Флаг Ирана. Архивное фото
5 октября 2019, 18:17
Иран хочет отправить астронавта в космос
Ранее министр Джахроми говорил, что Иран намерен отправить своего астронавта в космос, однако Тегерану потребуется помощь других стран. В свою очередь глава Иранского космического агентства Мортеза Барари сообщал, что планирует начать переговоры с российской стороной по вопросу об отправке своего космонавта на Международную космическую станцию.
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Хочу стать космонавтомКосмосМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаТегеран (город)Иран
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