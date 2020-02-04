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В Афинах подожгли автомобиль издателя газет
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РИА Новости

В Афинах подожгли автомобиль издателя газет

23:52 04.02.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники полиции в Афинах, Греция
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
АФИНЫ, 4 фев - РИА Новости. Неизвестные подожгли автомобиль издателя газет в Афинах, сообщает издание "Этнос".
Происшествие произошло во вторник в 21.00 (22.00 мск) на улице Редесто в районе Агиа Варвара. Издатель в это время ужинал с друзьями в таверне, возле которой припарковал автомобиль. По сообщениям, в этой таверне он часто бывал.
Двое неизвестных подъехали на мотоцикле, разбили лобовое стекло и бросили в салон бутылки с зажигательной смесью. После этого раздался взрыв и автомобиль марки Jaguar был мгновенно охвачен пламенем.
На место происшествия сразу же прибыли пожарные, полицейские и эксперты из отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов.
Сайт iefimerida.gr сообщает, что машина принадлежит Никосу Караманлису, владельцу компании NK Media Group и издателю газет "Параскинио" (закулисье, подоплека) и "Карфитса" (шпилька). В декабре 2017 года в его дом бросили гранату, но она не взорвалась.
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