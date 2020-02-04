В Афинах подожгли автомобиль издателя газет

Происшествие произошло во вторник в 21.00 (22.00 мск) на улице Редесто в районе Агиа Варвара. Издатель в это время ужинал с друзьями в таверне, возле которой припарковал автомобиль. По сообщениям, в этой таверне он часто бывал.