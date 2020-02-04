Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро , передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда

При этом присяжные указали, что Муратов заслуживает снисхождения.

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября 2018 года на станции "Курская". По версии следствия, 23-летний полицейский Андрей Райский остановил Муратова, который, как показалось силовику, был пьян (впоследствии это подтвердилось).

Для разбирательства они пошли в отдел полиции, но по пути зашли в служебный туалет, где Муратов, как полагает СК РФ, выхватил у полицейского пистолет и убил того выстрелом в голову, после чего убежал.

Обвиняемый, который получил гражданство России 12 лет назад, до сих пор в полной мере не овладел русским языком, поэтому в суде он прибегает к помощи переводчика. Изначально мужчина категорически отрицал вину, однако позже в материалах дела появилось чистосердечное признание.