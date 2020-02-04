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2020-02-04T23:37+0300
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Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
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РИА Новости

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве

23:34 04.02.2020 (обновлено: 23:37 04.02.2020)
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© Кадр из видео СК РФ 42-летний мужчина обвиняемый в убийстве полицейского в метро
 42-летний мужчина обвиняемый в убийстве полицейского в метро
© Кадр из видео СК РФ
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
При этом присяжные указали, что Муратов заслуживает снисхождения.
Инцидент произошел в ночь на 3 сентября 2018 года на станции "Курская". По версии следствия, 23-летний полицейский Андрей Райский остановил Муратова, который, как показалось силовику, был пьян (впоследствии это подтвердилось).
Для разбирательства они пошли в отдел полиции, но по пути зашли в служебный туалет, где Муратов, как полагает СК РФ, выхватил у полицейского пистолет и убил того выстрелом в голову, после чего убежал.
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Обвиняемый, который получил гражданство России 12 лет назад, до сих пор в полной мере не овладел русским языком, поэтому в суде он прибегает к помощи переводчика. Изначально мужчина категорически отрицал вину, однако позже в материалах дела появилось чистосердечное признание.
Уже после вступления в дело нового защитника Муратов заявил, что дать обличающие себя показания его убедили под давлением, с полицейским он не боролся и из пистолета не стрелял. С сентября 2018 года Муратов содержится в СИЗО.
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Убийство полицейского в московском метроМосковский метрополитенСледственный комитет РФМоскваРоссияКиргизияПроисшествия
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