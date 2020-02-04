Минздрав подготовил проект о ввозе незарегистрированных лекарств

"Настоящий Порядок устанавливает правила ввоза конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, включенных в перечень заболеваний и состояний, и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, утверждаемый Министерством здравоохранения РФ", - говорится в проекте постановления.
Согласно постановлению, ввоз незарегистрированных наркотических и психотропных лекарств будет осуществлять федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод". Деньги на закупку, ввоз и доставку конкретной партии таких лекарств предусматриваются Минпромторгом в федеральном бюджете на соответствующий год.
Предполагается, что данное постановление вступит в силу с 1 марта 2020 года и будет действовать до 31 декабря 2023 года.
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