Минздрав подготовил проект о ввозе незарегистрированных лекарств

"Настоящий Порядок устанавливает правила ввоза конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, включенных в перечень заболеваний и состояний, и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, утверждаемый Министерством здравоохранения РФ", - говорится в проекте постановления.

Предполагается, что данное постановление вступит в силу с 1 марта 2020 года и будет действовать до 31 декабря 2023 года.