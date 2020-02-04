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Минздрав подготовил проект о ввозе незарегистрированных лекарств
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РИА Новости

Минздрав подготовил проект о ввозе незарегистрированных лекарств

23:21 04.02.2020
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© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства
© Depositphotos / Alexkalina
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минздрав подготовил проект постановления, который утверждает правила ввоза в Россию незарегистрированных препаратов, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Настоящий Порядок устанавливает правила ввоза конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, включенных в перечень заболеваний и состояний, и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, утверждаемый Министерством здравоохранения РФ", - говорится в проекте постановления.
Председатель правительства РФ Михаил Мишусти
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Согласно постановлению, ввоз незарегистрированных наркотических и психотропных лекарств будет осуществлять федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод". Деньги на закупку, ввоз и доставку конкретной партии таких лекарств предусматриваются Минпромторгом в федеральном бюджете на соответствующий год.
Предполагается, что данное постановление вступит в силу с 1 марта 2020 года и будет действовать до 31 декабря 2023 года.
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Министерство здравоохранения РФМинистерство промышленности и торговли РФРоссияОбщество
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