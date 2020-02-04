Фильмы "Т-34" и "Движение вверх" получили премию "Блокбастер"

Актер Владимир Машков на премьере фильма "Движение вверх"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Фильм Алексея Сидорова "Т-34", собравший в прокате более 2,3 миллиарда рублей, получил премию "Блокбастер" как самая кассовая картина отечественного производства в 2019 году, картина "Движение вверх" Антона Мегердичева заработала больше всех в зарубежном прокате, передает корреспондент РИА Новости.

Премия "Блокбастер" учреждена журналом "Кинобизнес сегодня", целевая аудитория которого - кинодистрибьюторы, руководители студий, владельцы кинотеатров, а также представители деловой и финансовой элиты, имеющей отношение к кинобизнесу. Главный критерий отбора лауреатов - коммерческий успех картин, выпущенных в прошедшем году в российский кинопрокат.

Церемония вручения награды проходила во вторник в Москве. Продюсером года организаторы премии признали Рубена Дишдишяна ("Т-34"), продюсер Антон Златопольский ("Т-З4") стал "Человеком года". Премию "Блокбастер" получил самый кассовый российский фильм в зарубежном прокате - спортивная драма Антона Мегердичева "Движение вверх", собравшая более 15 миллионов долларов, а самым кассовым фильмом в российском прокате назвали картину Алексея Сидорова "Т-34".

"Мы с большим энтузиазмом взялись за прокат картины "Т-34", потому что там есть история, масштаб, сумасшедшие съемки и сценарий... Хочется пожелать, чтобы таких фильмов было больше", - сказал директор департамента кинопроката "Централ Партнершип" Павел Верещагин.

Продюсер картины Рубен Дишдишян подчеркнул, что без Алексея Сидорова "Т-34" не состоялся бы. "Он очень талантливый режиссер. Для нас эта премия от сообщества профессионалов особенно важна", - сказал Дишдишян.

Чемпионом кинопроката России и СНГ стала американская анимационная лента "Король Лев" со сборами 2,99 миллиарда рублей, а самым кассовым европейским фильмом - мультфильм "Королевский корги", собравший более 209 миллионов рублей. Оскароносная "Зеленая книга" стала самым кассовым фильмом независимой прокатной компании - ее в Россию привезла Capella Film, сборы составили более 572 миллионов рублей.

Среди российских анимационных фильмов в прокате лидировала лента "Три богатыря и наследница престола" со сборами более 603 миллиона рублей.

Премией отметили фильмы, собравшие в прокате России и СНГ более 1,5 миллиарда рублей, в том числе мультфильмы "Тайная жизнь домашних животных-2", "Как приручить дракона-3", "Холодное сердце-2", комедию "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел", драму "Джокер", фэнтези "Малефисента: Владычица тьмы", военную драму "Т-34", блокбастер "Мстители: Финал".

Самым кассовым фильмом ограниченного проката стала драма Любови Борисовой "Надо мною солнце не садится".