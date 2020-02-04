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Культура
2020-02-04T23:08+0300
https://ria.ru/20200204/1564260325.html
Фильмы "Т-34" и "Движение вверх" получили премию "Блокбастер"
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РИА Новости

Фильмы "Т-34" и "Движение вверх" получили премию "Блокбастер"

23:08 04.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Владимир Машков на премьере фильма "Движение вверх"
Актер Владимир Машков на премьере фильма Движение вверх
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Фильм Алексея Сидорова "Т-34", собравший в прокате более 2,3 миллиарда рублей, получил премию "Блокбастер" как самая кассовая картина отечественного производства в 2019 году, картина "Движение вверх" Антона Мегердичева заработала больше всех в зарубежном прокате, передает корреспондент РИА Новости.
Премия "Блокбастер" учреждена журналом "Кинобизнес сегодня", целевая аудитория которого - кинодистрибьюторы, руководители студий, владельцы кинотеатров, а также представители деловой и финансовой элиты, имеющей отношение к кинобизнесу. Главный критерий отбора лауреатов - коммерческий успех картин, выпущенных в прошедшем году в российский кинопрокат.
Кадр из фильма Холоп
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Церемония вручения награды проходила во вторник в Москве. Продюсером года организаторы премии признали Рубена Дишдишяна ("Т-34"), продюсер Антон Златопольский ("Т-З4") стал "Человеком года". Премию "Блокбастер" получил самый кассовый российский фильм в зарубежном прокате - спортивная драма Антона Мегердичева "Движение вверх", собравшая более 15 миллионов долларов, а самым кассовым фильмом в российском прокате назвали картину Алексея Сидорова "Т-34".
"Мы с большим энтузиазмом взялись за прокат картины "Т-34", потому что там есть история, масштаб, сумасшедшие съемки и сценарий... Хочется пожелать, чтобы таких фильмов было больше", - сказал директор департамента кинопроката "Централ Партнершип" Павел Верещагин.
Продюсер картины Рубен Дишдишян подчеркнул, что без Алексея Сидорова "Т-34" не состоялся бы. "Он очень талантливый режиссер. Для нас эта премия от сообщества профессионалов особенно важна", - сказал Дишдишян.
Кадр из фильма Текст(2019)
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Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст"
Чемпионом кинопроката России и СНГ стала американская анимационная лента "Король Лев" со сборами 2,99 миллиарда рублей, а самым кассовым европейским фильмом - мультфильм "Королевский корги", собравший более 209 миллионов рублей. Оскароносная "Зеленая книга" стала самым кассовым фильмом независимой прокатной компании - ее в Россию привезла Capella Film, сборы составили более 572 миллионов рублей.
Среди российских анимационных фильмов в прокате лидировала лента "Три богатыря и наследница престола" со сборами более 603 миллиона рублей.
Премией отметили фильмы, собравшие в прокате России и СНГ более 1,5 миллиарда рублей, в том числе мультфильмы "Тайная жизнь домашних животных-2", "Как приручить дракона-3", "Холодное сердце-2", комедию "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел", драму "Джокер", фэнтези "Малефисента: Владычица тьмы", военную драму "Т-34", блокбастер "Мстители: Финал".
Самым кассовым фильмом ограниченного проката стала драма Любови Борисовой "Надо мною солнце не садится".
В разные годы лауреатами премии становились Рубен Дишдишян, Константин Эрнст, Анатолий Максимов, Сергей Сельянов, Антон Златопольский, Александр Роднянский, Леонид Верещагин, Федор Бондарчук, Эдуард Пичугин, Ренат Давлетьяров и другие деятели киноиндустрии.
Кадр из фильма Теснота
27 декабря 2019, 19:11
Движение за рубеж: как российское кино покоряло байеров и зрителей
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КультураНовости культурыКиноРубен ДишдишянРоссия
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