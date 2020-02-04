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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-05T04:59+0300
https://ria.ru/20200204/1564260114.html
Дамаск дал боевикам последний шанс сдать оружие
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РИА Новости

Дамаск дал боевикам последний шанс сдать оружие

22:51 04.02.2020 (обновлено: 04:59 05.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСитуация в сирийской провинции Идлиб
Ситуация в сирийской провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
КАИР, 4 фев – РИА Новости. Генштаб сирийской армии заявил во вторник, что дает последний шанс действующим в провинции Идлиб боевикам сдать оружие и пойти на примирение, при этом военные готовы отразить любую атаку турецких войск, заявил РИА Новости сирийский военный источник.
Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.
В заявлении источника отмечается, что сирийская армия продолжает военную операцию против боевиков, "нападающих на мирное население в зоне деэскалации в Идлибе и захватывающих их в заложники в качестве "живого щита" в городе Саракиб и районе Телль-Тукан".
"Наши вооруженные силы пытаются дать последний шанс боевикам и сохранить жизнь осажденных мирных жителей. Подразделениям армии, действующим в данном регионе, отданы указания - позволить тем, кто решится не полагаться на поддержку турецких сил, а сдать оружие, (сделать это – ред.)", - говорится в заявлении.
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При этом генштаб сирийской армии подчеркнул, что "турецкие войска находятся в Сирии незаконно в качестве агрессора".
"В то же время генштаб подчеркивает, что закончены приготовления к немедленному ответу на любую агрессию этих войск против наших военных в регионе", - сообщил источник.
Газета al-Watan сообщила в ночь на среду, что за вторник сирийская армия освободила 18 деревень к востоку от Саракиба в районе Абу-Духур и две деревни к западу от города. В свою очередь военный источник сообщил газете, что армия находится на западной окраине Саракиба и наносит удары по укреплениям боевиков в городе.
Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии. Одновременно отряды армии продвигаются к Саракибу с северо-восточного направления, освобождая деревни на юго-западе от города Алеппо.
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Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористов жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстреливать мирных граждан вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.
Генштаб сирийской армии 29 января заявил об освобождении крупного города Маарет-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Хама-Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.
В заключенном в сентябре 2018 года между РФ и Турцией меморандуме по Идлибу говорилось о намерении восстановить транзитное сообщение по трассам M4 (Алеппо — Латакия) и M5 (Алеппо — Хама) для обеспечения свободного передвижения жителей и товаров.
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