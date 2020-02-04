"Новая церковь" Украины лишила Филарета полномочий члена "синода"

КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Пресс-служба "новой церкви" Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.

Ранее Филарет заявил, что глава "новой церкви" Украины не проводит с ним службы.

"Учитывая отсутствие на шести заседаниях священного синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании священного синода, несмотря на письменное приглашение - остановить полномочия… Филарета как члена священного синода", - говорится в сообщении.

Там добавляется, что было принято решение "установить, что почетный патриарх Филарет с 24 июня 2019 года является архиереем Православной церкви Украины на покое", в связи с этим ему канонически запрещено совершать любые хиротонии".

Также "новая церковь" призвала Филарета и его окружение "к примирению и прекращению самоизоляции".

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко . Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.