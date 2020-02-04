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Гутерреш призвал США урегулировать ситуацию с визами для дипломатов
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РИА Новости

Гутерреш призвал США урегулировать ситуацию с визами для дипломатов

22:41 04.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ООН, 4 фев - РИА Новости. Проблема выдачи американских виз дипломатам различных стран, намеревающимся принять участие в работе ООН в Нью-Йорке, должна быть разрешена, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.
По его словам, чрезвычайно важно, чтобы установилась "нормальная ситуация в вопросе выдачи виз".
"Бывают, ситуации, когда могут быть оправдания для каких-либо ограничений из соображений национальной безопасности. Но то, что мы видим, должно быть нормализовано - нам нужны нормальные условия для функционирования ООН, что означает, что визы должны выдаваться на регулярной основе", - сказал Гутерреш.
В сентябре США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами. Первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский тогда в этой связи предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
Здание ООН в Нью-Йорке
16 октября 2019, 10:10Сказано в эфире
"Пропустят мимо ушей". Политолог о визовой политике СШАГенсек ООН Антониу Гутерриш поддержал Россию после отказа США выдать визы дипломатам. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов поделился мнением о том, прислушаются ли в Вашингтоне к этим заявлениям.
Кроме того, США практикуют ограничение передвижения дипломатов некоторых государств. В частности, еще в середине июля США значительно ограничили свободу передвижения более чем 10 иранским дипломатам и их семьям, проживающим в Нью-Йорке.
Последним случаем невыдачи визы стал отказ главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу после инцидента с убийством генерала Касема Сулеймани. Иранский министр иностранных дел хотел приехать в ООН, чтобы принять участие в заседании Совета Безопасности.
США как страна, на территории которой располагается ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран-членов ООН, хотя периодически пренебрегают этой обязанностью. Зариф в прошлом получал американскую визу для поездок в ООН, но его перемещения в США строго контролировались.
Президент США Дональд Трамп
6 декабря 2019, 05:31
Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегатам из России
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Антониу ГутеррешООНСШАВ мире
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