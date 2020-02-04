Гутерреш призвал США урегулировать ситуацию с визами для дипломатов

ООН, 4 фев - РИА Новости. Проблема выдачи американских виз дипломатам различных стран, намеревающимся принять участие в работе ООН в Нью-Йорке, должна быть разрешена, заявил на пресс-конференции генсек ООН Проблема выдачи американских виз дипломатам различных стран, намеревающимся принять участие в работе ООН в Нью-Йорке, должна быть разрешена, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш

По его словам, чрезвычайно важно, чтобы установилась "нормальная ситуация в вопросе выдачи виз".

"Бывают, ситуации, когда могут быть оправдания для каких-либо ограничений из соображений национальной безопасности. Но то, что мы видим, должно быть нормализовано - нам нужны нормальные условия для функционирования ООН , что означает, что визы должны выдаваться на регулярной основе", - сказал Гутерреш.

В сентябре США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами. Первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский тогда в этой связи предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.

Кроме того, США практикуют ограничение передвижения дипломатов некоторых государств. В частности, еще в середине июля США значительно ограничили свободу передвижения более чем 10 иранским дипломатам и их семьям, проживающим в Нью-Йорке.

Последним случаем невыдачи визы стал отказ главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу после инцидента с убийством генерала Касема Сулеймани. Иранский министр иностранных дел хотел приехать в ООН, чтобы принять участие в заседании Совета Безопасности.