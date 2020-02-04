Помпео вновь обвинил Россию в обострении ситуации в Сирии

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео вновь обвинил Москву, Тегеран и Дамаск в обострении ситуации в Сирии на фоне атаке на турецких военных в провинции Идлиб.
Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.
"Соединенные Штаты вновь осуждают неоправданные и беспощадные атаки на жителей Идлиба, которые совершают режим Асада, Россия, Иран и "Хезболлах". Совершенная 3 февраля атака сирийских властей на турецкий пост является серьезной эскалацией и продолжает атаки, которые затрагивают мирное население, гуманитарных сотрудников и инфраструктуру", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой госдепартамента.
По его словам, "жестокие действия режима Асада, России, иранского режима и "Хезболлах" напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии".
"США полностью поддерживают право Труции на самооборону", - добавил Помпео.