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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-04T22:29+0300
https://ria.ru/20200204/1564259863.html
Помпео вновь обвинил Россию в обострении ситуации в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564142526_0:62:2998:1748_1036x0_80_0_0_2a7d44e39d5a37da3d65bee4ca685f3f.jpg
РИА Новости

Помпео вновь обвинил Россию в обострении ситуации в Сирии

22:29 04.02.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
© Sputnik
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео вновь обвинил Москву, Тегеран и Дамаск в обострении ситуации в Сирии на фоне атаке на турецких военных в провинции Идлиб.
Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.
"Соединенные Штаты вновь осуждают неоправданные и беспощадные атаки на жителей Идлиба, которые совершают режим Асада, Россия, Иран и "Хезболлах". Совершенная 3 февраля атака сирийских властей на турецкий пост является серьезной эскалацией и продолжает атаки, которые затрагивают мирное население, гуманитарных сотрудников и инфраструктуру", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой госдепартамента.
По его словам, "жестокие действия режима Асада, России, иранского режима и "Хезболлах" напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии".
"США полностью поддерживают право Труции на самооборону", - добавил Помпео.
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