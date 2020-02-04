При сходе лавины на военно-грузинской дороге погибла россиянка

ТБИЛИСИ, 4 фев – РИА Новости. Автомобиль упал в ущелье из-за схода лавины на военно-грузинской дороге, ведущей в сторону России, среди погибших одна россиянка, еще два человека пострадали, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
"На дороге Степанцминда-Коби трассы Мцхета-Степацминда-Ларс внезапно сошел оползень, в результате чего автомобиль упал в ущелье. В машине находились три человека, погибла одна женщина, гражданка России. Спасатели достали из ущелья двух человек - гражданина Армении и гражданина Грузии, у которого отмечаются переломы", - сказано в заявлении ведомства.
Пострадавшие доставлены в клинику.
Военно-грузинская дорога это единственный автомобильный путь, который ведет в Россию. Из-за интенсивного снегопада и угрозы схода лавин с 31 января проезд на определенном участке дороги был закрыт на некоторое время. Движение было открыто 2 февраля, ограничений на передвижение не объявлялось.
Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>
28 августа 2019, 18:30Случаи гибели российских туристов за рубежом в 2019 году