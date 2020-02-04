При сходе лавины на военно-грузинской дороге погибла россиянка

"На дороге Степанцминда-Коби трассы Мцхета-Степацминда-Ларс внезапно сошел оползень, в результате чего автомобиль упал в ущелье. В машине находились три человека, погибла одна женщина, гражданка России. Спасатели достали из ущелья двух человек - гражданина Армении и гражданина Грузии, у которого отмечаются переломы", - сказано в заявлении ведомства.