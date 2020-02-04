Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T22:26+0300
https://ria.ru/20200204/1564259781.html
При сходе лавины на военно-грузинской дороге погибла россиянка
https://cdn21.img.ria.ru/images/105113/69/1051136907_0:107:2048:1259_1036x0_80_0_0_b3ffe72be5ac5b274faae5ce1822a637.jpg
РИА Новости

При сходе лавины на военно-грузинской дороге погибла россиянка

22:26 04.02.2020
1434
© Flickr / Alexxx MalevВоенно-грузинская дорога. Крестовый перевал
Военно-грузинская дорога. Крестовый перевал
© Flickr / Alexxx Malev
ТБИЛИСИ, 4 фев – РИА Новости. Автомобиль упал в ущелье из-за схода лавины на военно-грузинской дороге, ведущей в сторону России, среди погибших одна россиянка, еще два человека пострадали, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
"На дороге Степанцминда-Коби трассы Мцхета-Степацминда-Ларс внезапно сошел оползень, в результате чего автомобиль упал в ущелье. В машине находились три человека, погибла одна женщина, гражданка России. Спасатели достали из ущелья двух человек - гражданина Армении и гражданина Грузии, у которого отмечаются переломы", - сказано в заявлении ведомства.
Пострадавшие доставлены в клинику.
Военно-грузинская дорога это единственный автомобильный путь, который ведет в Россию. Из-за интенсивного снегопада и угрозы схода лавин с 31 января проезд на определенном участке дороги был закрыт на некоторое время. Движение было открыто 2 февраля, ограничений на передвижение не объявлялось.

Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>

Машина турецкой скорой помощи
28 августа 2019, 18:30
Случаи гибели российских туристов за рубежом в 2019 году
310710
Обсудить 0
лавиныМВД ГрузииРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
42-летний мужчина обвиняемый в убийстве полицейского в метро
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Свеча
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Военнослужащий ВСУ
Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
Раскольник Филарет
"Новая церковь" Украины лишила Филарета полномочий члена "синода"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш призвал США урегулировать ситуацию с визами для дипломатов
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
В Сочи из-за ливней сошли оползень и лавина
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Эрдоган поговорил с Путиным по телефону
Ситуация в сирийской провинции Идлиб
Дамаск дал боевикам последний шанс сдать оружие
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Число умерших от коронавируса в Хубэе выросло до 479 человек
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши подписал скандальный закон о судебной реформе
Танк КВ-1
NI назвал советские танки КВ "катастрофой"
Ситуация в провинции Идлиб
Боевики обстреливают позиции вооруженных сил Сирии в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния