В Крыму в ДТП погибли два человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали и двое погибли, в их числе полуторагодовалый ребенок, в лобовом столкновении автомобилей в Крыму, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД по Республике Крым Ольга Кондрашова.
Авария произошла в Сакском районе Крыма.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие. В лобовом столкновении двух автомобилей, по предварительной информации, два человека погибли, в их числе полуторагодовалый ребенок, и пятеро получили телесные повреждения", - сказала Кондрашова.
По словам Кондрашовой, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, полиция устанавливает обстоятельства случившегося. В районе аварии обеспечено бесперебойное движение транспортных средств. Приняты меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.