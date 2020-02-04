Роспотребнадзор дал рекомендации желающим сдать авиабилеты в Китай

"При отказе пассажира от договора перевозки в КНР по возвратному/невозвратному тарифу необходимо обратиться непосредственно в адрес авиаперевозчика с соответствующей претензией. При неполучении ответа либо отказа в удовлетворении перевозчиком ваших требований необходимо направить в управление Роспотребнадзора по Москве обращение", - говорится в сообщении.