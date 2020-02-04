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Роспотребнадзор дал рекомендации желающим сдать авиабилеты в Китай
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РИА Новости

Роспотребнадзор дал рекомендации желающим сдать авиабилеты в Китай

22:11 04.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБортпроводницы рейса авиакомпании S7
Бортпроводницы рейса авиакомпании S7
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отделение Роспотребнадзора по Москве даст необходимые рекомендации для тех, кто хочет сдать авиабилеты в КНР в связи со вспышкой коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
"При отказе пассажира от договора перевозки в КНР по возвратному/невозвратному тарифу необходимо обратиться непосредственно в адрес авиаперевозчика с соответствующей претензией. При неполучении ответа либо отказа в удовлетворении перевозчиком ваших требований необходимо направить в управление Роспотребнадзора по Москве обращение", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что к обращению нужно приложить документы (авиабилет, маршрутную квитанцию, претензию, ответ компании-перевозчика при наличии) для принятия мер по обеспечению судебной защиты прав пассажиров.
Надзорное ведомство добавило, что обращения по вышеизложенным вопросам будут рассматриваться только в отношении российских авиакомпаний.
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