ООН не может подтвердить наличие представителей российской ЧВК в Ливии

ООН, 4 фев – РИА Новости. ООН не может подтвердить наличие в Ливии представителей российской частной военной компании (ЧВК), заявил генсек организации Антониу Гутерреш.
В ноябре 2019 года в СМИ появилась информация о том, что помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что "военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии". По данным СМИ, он призвал европейские страны ввести санкции против ЧВК "Вагнер". Президент РФ Владимир Путин, комментируя в январе сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
Генсек ООН заявил на пресс-конференции, что "уже сообщалось о различных видах оружия и национальностях наемников от разных стран".
"Мы не занимаемся подтверждением каждого вида снаряжения. Но СМИ четко сообщали, что есть снаряжение – а именно беспилотники, которые предоставляют ОАЭ, что есть турецкие подразделения (это подтвердила и сама Турция), есть наемники из Судана и также, что были элементы из российской частной компании, действовавшие в стране", - сказал Гутерреш.
"У нас нет механизма проверки. Об этих фактах сообщают. Мы попросили санкционный комитет проявить активность в этом отношении", - сказал он.