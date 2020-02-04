ООН не может подтвердить наличие представителей российской ЧВК в Ливии

"Мы не занимаемся подтверждением каждого вида снаряжения. Но СМИ четко сообщали, что есть снаряжение – а именно беспилотники, которые предоставляют ОАЭ, что есть турецкие подразделения (это подтвердила и сама Турция), есть наемники из Судана и также, что были элементы из российской частной компании, действовавшие в стране", - сказал Гутерреш.