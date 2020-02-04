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2020-02-05T01:25+0300
https://ria.ru/20200204/1564259225.html
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
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РИА Новости

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

21:44 04.02.2020 (обновлено: 01:25 05.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРоссийский триколор на палубе парусника "Херсонес" в Крыму
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Российский триколор на палубе парусника "Херсонес" в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
По информации портала, в ходе встречи с главой Госдепа крымско-татарская активистка Эмина Джапарова призвала его держать полуостров в поле зрения внешней политики США. Она также попросила Помпео помочь с организацией конференции по Крыму в Вашингтоне.
Источники рассказали, что по выражению лица госсекретаря было очевидно, что у него несколько иные приоритеты, чем конференция на тему полуострова.

"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать", — передает портал слова Помпео со ссылкой на участника закрытой встречи.

В конце января госсекретарь США Майк Помпео находился с визитом на Украине в рамках турне по странам постсоветского пространства. В Киеве американский дипломат встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами МИД и Минобороны страны.
Министерство финансов США в Вашингтоне
29 января, 21:50
США расширили санкции по Крыму
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Майк ПомпеоКрымРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сколько лет не могли из себя это выдавить!
4 февраля, 21:49
troshkin73
232151004
Кстати,завтра он может сказать,что его не так поняли:)
4 февраля, 21:58
troshkin73
1031421103
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