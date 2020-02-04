СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

По информации портала, в ходе встречи с главой Госдепа крымско-татарская активистка Эмина Джапарова призвала его держать полуостров в поле зрения внешней политики США. Она также попросила Помпео помочь с организацией конференции по Крыму в Вашингтоне.

Источники рассказали, что по выражению лица госсекретаря было очевидно, что у него несколько иные приоритеты, чем конференция на тему полуострова.

"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать", — передает портал слова Помпео со ссылкой на участника закрытой встречи.

В конце января госсекретарь США Майк Помпео находился с визитом на Украине в рамках турне по странам постсоветского пространства. В Киеве американский дипломат встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами МИД и Минобороны страны.