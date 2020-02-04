Бастрыкин дал поручение по делу о "пластическом хирурге" с Кубани

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате СК ход расследования уголовного дела о пластическом хирурге, которая навредила здоровью пациентки в результате операции в Краснодарском крае и не смогла доказать, что она проходила медобучение, сообщается на сайте СК РФ.
Как сообщалось ранее, по данным следствия, в октябре 2017 года женщина обратилась в частную медицинскую клинику Краснодара за операцией по абдоминопластике (пластике живота – ред.). Гендиректор клиники заключил с ней договор на медобслуживание, а хирург провела ей операцию. Согласно данным проведенного исследования, в результате операции у пациентки впоследствии образовалась фибролипома с участками асептического некроза.
Кроме того, говорилось о пяти пострадавших от действий этого хирурга, которые обратились в следственное управление с заявлениями. Обвиняемая не смогла предоставить документы о медицинском образовании, поэтому следователи устанавливают сведения о прохождении женщиной медицинского обучения.
"Сегодня в центральном аппарате СК России обеспечен контроль за ходом расследования уголовных дел, ставших предметом внимания средств массовой информации... Аналогичное поручение глава ведомства дал по озвученной на федеральном ТВ информации о ходе расследования уголовного дела в отношении "пластического хирурга" из Краснодарского края", - говорится в сообщении.