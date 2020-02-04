Бастрыкин дал поручение по делу о "пластическом хирурге" с Кубани

Как сообщалось ранее, по данным следствия, в октябре 2017 года женщина обратилась в частную медицинскую клинику Краснодара за операцией по абдоминопластике (пластике живота – ред.). Гендиректор клиники заключил с ней договор на медобслуживание, а хирург провела ей операцию. Согласно данным проведенного исследования, в результате операции у пациентки впоследствии образовалась фибролипома с участками асептического некроза.