Власти Боливии подозревают коронавирус у трех туристов из Китая

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 фев – РИА Новости. Власти Власти Боливии подозревают коронавирус у трёх туристов из КНР , они проживали в самом популярном у иностранцев месте - рядом с солончаком Уюни, сообщил губернатор департамента Потоси Омар Велис.

"Мы имеем три подозрительных случая... Надеемся, что анализы покажут негативный результат. Речь идёт здесь не только (об опасности для жителей) Боливии, но и об иностранцах, потому что солончак Уюни и в целом Потоси - это места, привлекательные для туристов", - сказал он журналистам.

Запись его пресс-конференции выложена местным изданием El Potosí

Туристы находились в течение двух дней в знаменитом отеле из соли, который находится в непосредственной близости от солончака.

С температурой и симптомами, напоминающими грипп, они направлены в больницу и изолированы.