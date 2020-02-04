Зариф узнал причину катастрофы Boeing накануне заявления военных

ТЕГЕРАН, 4 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф узнал о настоящей причине катастрофы с украинским самолетом лишь накануне заявления военных, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
"Господину Зарифу до 12.30 (12.00 мск) пятницы, 10 января, говорили, что причиной крушения стала техническая неполадка, о настоящей причине, а именно о том, что в самолет попала ракета ПВО, он узнал примерно в 14.00 (13.30 мск) того же дня", - написал Мусави в своем Telegram-канале.
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
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