Зариф узнал причину катастрофы Boeing накануне заявления военных

"Господину Зарифу до 12.30 (12.00 мск) пятницы, 10 января, говорили, что причиной крушения стала техническая неполадка, о настоящей причине, а именно о том, что в самолет попала ракета ПВО, он узнал примерно в 14.00 (13.30 мск) того же дня", - написал Мусави в своем Telegram-канале.