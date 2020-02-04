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Президент Польши подписал скандальный закон о судебной реформе
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РИА Новости

Президент Польши подписал скандальный закон о судебной реформе

21:11 04.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 4 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон, касающийся судебной реформы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Блажей Спыхальский.
"Президент Анджей Дуда подписал закон о новеллизации среди прочих закона о системе общих судов, закона о Верховном суде", - сказал Спыхальский.
Между Варшавой и Брюсселем недавно разгорелся очередной конфликт вокруг судебной реформы. Ситуация накалилась после того, как Верховный суд Польши принял резолюцию в отношении судей, назначаемых новым Национальным судебным советом. По мнению ВС, эти судьи не могут осуществлять правосудие. Проблема состоит в том, что ряд судей, в том числе глава ВС Малгожата Герсдорф, находятся в оппозиции к действующей власти, а Национальный судебный совет, который имеет право назначать судей, формируется с участием действующего президента. После этого премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился в Конституционный суд для оценки действий Верховного суда. Еврокомиссия жестко критикует действия польских властей, считая, что проведенная ранее судебная реформа нарушает принцип верховенства права.
Заседание зимней сессии ПАСЕ во французском Страсбурге
28 января, 20:11
ПАСЕ приняла резолюцию с критикой судебной реформы в Польше
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Анджей ДудаЕвросоюзПольшаВ мире
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