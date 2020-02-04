В Сочи из-за ливней сошли оползень и лавина

СОЧИ, 4 фев – РИА Новости. Ливни стали причиной схода оползня, подтопления и поваленных деревьев в разных районах Ливни стали причиной схода оползня, подтопления и поваленных деревьев в разных районах Сочи , а снегопады спровоцировали сход лавины в горах, сообщает администрация курорта.

Отмечается, что в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды. Не прекращавшиеся два дня ливни вызвали в разных районах города опасные ситуации.

"За сутки выпало больше среднемесячной нормы осадков. Самая сложная ситуация сложилась в Лазаревском районе, там количество выпавших осадков превысило 66 миллиметров. В шести точках района были зафиксированы поваленные деревья, на Мамайском перевале сошёл оползень, а в районе улицы Прохладной подтопило один дом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также наблюдались колебания уровня воды в реках Псезуапсе, Марьино, Аше, Хаджико, Шахе, Солохаул и Западный Дагомыс с достижением неблагоприятных отметок. На данный момент вода уже сошла, и гидрологическая обстановка в районе находится под контролем.

"В Хостинском районе упали два дерева, в пяти местах зафиксированы подтопления, ещё два дерева резкими порывами ветра повалены в Центральном районе города, подтопило в трёх местах. В Адлерском районе в целом прошедшие сутки были спокойными. За исключением горной местности. В Красной Поляне выпало порядка 70 миллиметров осадков. В районе одного из горнолыжных курортов сошла лавина, жертв и пострадавших нет, без ущерба материально-технической базе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все городские службы были переведены в режим повышенной готовности, и это позволило избежать коллапса. Было сформировано 17 мониторинговых групп, в патрулировании улиц задействовано 48 человек, 11 единиц техники заняты в том числе и ликвидацией последствий. Кроме того все горнолыжные курорты провели мероприятия по принудительному спуску лавин. Сейчас все отдыхающие могут спокойно кататься на лыжах и сноубордах.