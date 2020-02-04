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В Сочи из-за ливней сошли оползень и лавина
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РИА Новости

В Сочи из-за ливней сошли оползень и лавина

21:49 04.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 4 фев – РИА Новости. Ливни стали причиной схода оползня, подтопления и поваленных деревьев в разных районах Сочи, а снегопады спровоцировали сход лавины в горах, сообщает администрация курорта.
Отмечается, что в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды. Не прекращавшиеся два дня ливни вызвали в разных районах города опасные ситуации.
"За сутки выпало больше среднемесячной нормы осадков. Самая сложная ситуация сложилась в Лазаревском районе, там количество выпавших осадков превысило 66 миллиметров. В шести точках района были зафиксированы поваленные деревья, на Мамайском перевале сошёл оползень, а в районе улицы Прохладной подтопило один дом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также наблюдались колебания уровня воды в реках Псезуапсе, Марьино, Аше, Хаджико, Шахе, Солохаул и Западный Дагомыс с достижением неблагоприятных отметок. На данный момент вода уже сошла, и гидрологическая обстановка в районе находится под контролем.
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"В Хостинском районе упали два дерева, в пяти местах зафиксированы подтопления, ещё два дерева резкими порывами ветра повалены в Центральном районе города, подтопило в трёх местах. В Адлерском районе в целом прошедшие сутки были спокойными. За исключением горной местности. В Красной Поляне выпало порядка 70 миллиметров осадков. В районе одного из горнолыжных курортов сошла лавина, жертв и пострадавших нет, без ущерба материально-технической базе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все городские службы были переведены в режим повышенной готовности, и это позволило избежать коллапса. Было сформировано 17 мониторинговых групп, в патрулировании улиц задействовано 48 человек, 11 единиц техники заняты в том числе и ликвидацией последствий. Кроме того все горнолыжные курорты провели мероприятия по принудительному спуску лавин. Сейчас все отдыхающие могут спокойно кататься на лыжах и сноубордах.
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"В Сочи продолжает действовать экстренное предупреждение по непогоде… В ближайшие сутки ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, в горах выше 500 метров над уровнем моря – слабая лавинная опасность. Кроме того, в ближайшее время на территории города прогнозируются заморозки", - говорится в сообщении.
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