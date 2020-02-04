В ВОЗ оценили затраты на борьбу с коронавирусом

В частности, по подсчетам ВОЗ, на быстрое установление международной координации операций по борьбе с распространением вируса потребуется 12 миллионов долларов, на оценку готовности стран к эпидемии и их оперативного вмешательства понадобится 45 миллионов. Еще 4,5 миллиона потребуется на исследования и инновации.