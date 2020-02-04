В ВОЗ оценили затраты на борьбу с коронавирусом

ЖЕНЕВА, 4 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирной организации здравоохранения потребуется 61,5 миллиона долларов для борьбы с распространением вспышки нового коронавируса 2019-nCov в ближайшие 3 месяца, заявили во вторник на 146-й сессии заседания исполнительного комитета ВОЗ в Женеве.
В частности, по подсчетам ВОЗ, на быстрое установление международной координации операций по борьбе с распространением вируса потребуется 12 миллионов долларов, на оценку готовности стран к эпидемии и их оперативного вмешательства понадобится 45 миллионов. Еще 4,5 миллиона потребуется на исследования и инновации.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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