Первый самолет ВКС с 82 россиянами вылетел из Уханя в Россию

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первый самолет Воздушно-космических сил России с 82 гражданами РФ вылетел из аэропорта Уханя в Россию, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Первый самолет Воздушно-космических сил России с гражданами Российской Федерации вылетел из аэропорта Ухань Китайской народной республики в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что на борту российского военно-транспортного самолета 82 человека с личными вещами. Граждан России сопровождают военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, осуществляя непрерывный контроль состояния перевозимых людей.