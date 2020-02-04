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Первый самолет ВКС с 82 россиянами вылетел из Уханя в Россию
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РИА Новости

Первый самолет ВКС с 82 россиянами вылетел из Уханя в Россию

20:59 04.02.2020 (обновлено: 21:21 04.02.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет ВКС России Ил-76 МД перед вылетом из международного аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ в Китай для эвакуации российских граждан из провинции Хубэй
Самолет ВКС России Ил-76 МД перед вылетом из международного аэропорта Байкал в Улан-Удэ в Китай для эвакуации российских граждан из провинции Хубэй
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первый самолет Воздушно-космических сил России с 82 гражданами РФ вылетел из аэропорта Уханя в Россию, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Первый самолет Воздушно-космических сил России с гражданами Российской Федерации вылетел из аэропорта Ухань Китайской народной республики в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что на борту российского военно-транспортного самолета 82 человека с личными вещами. Граждан России сопровождают военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, осуществляя непрерывный контроль состояния перевозимых людей.
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коронавирусыБезопасностьВ миреРаспространение нового коронавирусаВоздушно-космические силы РоссииКитайРоссияУханьОбщество
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