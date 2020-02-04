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В Самарской области два человека пострадали в ДТП
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РИА Новости

В Самарской области два человека пострадали в ДТП

20:54 04.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САМАРА, 4 фев – РИА Новости. Два человека пострадали во вторник в результате столкновения легкового автомобиля и поезда в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По предварительным данным полиции, авария произошла вечером на втором километре трассы "Самара-Волгоград", водитель на ВАЗ-2104 выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с поездом.
"В результате ДТП пострадали два человека, оба взрослые", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. По ее словам, после столкновения поезд простоял около получаса, но в настоящее время движение восстановлено.
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ГУМВДСамарская областьПроисшествия
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