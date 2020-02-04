В Самарской области два человека пострадали в ДТП

По предварительным данным полиции, авария произошла вечером на втором километре трассы "Самара-Волгоград", водитель на ВАЗ-2104 выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с поездом.

"В результате ДТП пострадали два человека, оба взрослые", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. По ее словам, после столкновения поезд простоял около получаса, но в настоящее время движение восстановлено.