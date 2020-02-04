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Полиции Армении разрешили прослушивать телефонные разговоры
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РИА Новости

Полиции Армении разрешили прослушивать телефонные разговоры

20:55 04.02.2020 (обновлено: 21:01 04.02.2020)
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© Sputnik / Aram Nersesyan Сотрудники полиции в Армении
Сотрудники полиции в Армении
© Sputnik / Aram Nersesyan
ЕРЕВАН, 4 фев – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян утвердил во вторник поправки в закон "Об оперативно-розыскной деятельности", разрешающие полиции наряду со Службой нацбезопасности прослушивать телефонные переговоры, сообщили в президентской пресс-службе.
"Саркисян утвердил 4 февраля внесение изменений в закон Республики Армении "Об оперативно-розыскной деятельности", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Парламент страны принял поправки в окончательном чтении 21 января. Один из авторов законопроекта, депутат Армен Хачатрян ранее заявил, что изначально "контроль телефонных переговоров" в Армении осуществляло лишь оперативно-техническое управление Службы национальной безопасности.
По его словам, поправки позволят полиции самостоятельно осуществлять прослушку с использованием собственных технических возможностей и "сэкономить время, необходимое для обращения в Службу нацбезопасности".
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