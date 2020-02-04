Полиции Армении разрешили прослушивать телефонные разговоры

ЕРЕВАН, 4 фев – РИА Новости. Президент Президент Армении Армен Саркисян утвердил во вторник поправки в закон "Об оперативно-розыскной деятельности", разрешающие полиции наряду со Службой нацбезопасности прослушивать телефонные переговоры, сообщили в президентской пресс-службе.

"Саркисян утвердил 4 февраля внесение изменений в закон Республики Армении "Об оперативно-розыскной деятельности", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Парламент страны принял поправки в окончательном чтении 21 января. Один из авторов законопроекта, депутат Армен Хачатрян ранее заявил, что изначально "контроль телефонных переговоров" в Армении осуществляло лишь оперативно-техническое управление Службы национальной безопасности.