Роспотребнадзор рассказал о состоянии возвращающихся из Уханя россиян

ТЮМЕНЬ, 4 фев — РИА Новости. На борту самолета, вылетевшего из На борту самолета, вылетевшего из Уханя в Россию, нет людей с признаками заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

"Людей с клиническими признаками заболевания из Уханя вывезти невозможно, на борт приглашены и размещены на борту и уже летят только люди, которые имеют клинически здоровое состояние на сегодняшний день", — сказала Попова журналистам.

Она подчеркнула, что в самолете есть семьи с детьми и очень важно создать для них комфортные условия.

Попова уточнила, что рейс сопровождают медработники, которые измеряют температуру.

"На этот момент, насколько нам известно, ухудшения состояния нет ни у кого", — добавила она.

По словам главы ведомства, при приземлении всех эвакуированных граждан еще раз осмотрят, таможенный досмотр и пограничный контроль они пройдут прямо на летном поле, чтобы не было лишних контактов.

В свою очередь, в Минобороны сообщили, что самолет ВКС с 82 гражданами России вылетел из Уханя.

Как ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова, россияне, покинувшие китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области

Эпидемия нового типа коронавируса

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 20,6 тысячи, умерли 427 человек.