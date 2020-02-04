Роспотребнадзор рассказал о состоянии возвращающихся из Уханя россиян

ТЮМЕНЬ, 4 фев — РИА Новости. На борту самолета, вылетевшего из Уханя в Россию, нет людей с признаками заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Людей с клиническими признаками заболевания из Уханя вывезти невозможно, на борт приглашены и размещены на борту и уже летят только люди, которые имеют клинически здоровое состояние на сегодняшний день", — сказала Попова журналистам.
Она подчеркнула, что в самолете есть семьи с детьми и очень важно создать для них комфортные условия.
Попова уточнила, что рейс сопровождают медработники, которые измеряют температуру.
"На этот момент, насколько нам известно, ухудшения состояния нет ни у кого", — добавила она.
По словам главы ведомства, при приземлении всех эвакуированных граждан еще раз осмотрят, таможенный досмотр и пограничный контроль они пройдут прямо на летном поле, чтобы не было лишних контактов.
В свою очередь, в Минобороны сообщили, что самолет ВКС с 82 гражданами России вылетел из Уханя.
Как ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова, россияне, покинувшие китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области.
Эпидемия нового типа коронавируса
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 20,6 тысячи, умерли 427 человек.
На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить регулярные полеты российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.