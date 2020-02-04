Попова рассказала о состоянии контактировавших с заболевшей в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 4 фев - РИА Новости. Коронавирус ни у кого из контактировавших с заболевшей китайской студенткой, находящейся в Тюмени, не обнаружен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
"Этот случай, который был подтвержден в дальнейшем, был первый раз зафиксирован администратором общежития, в котором она жила. Она только приехала, только прилетела, вошла и начала разговаривать с администратором, обратили внимание на то, что девушка покашливает, мгновенно вызвали скорую и нет контакта в общежитии. Мы обследовали всех, на сегодня развития процесса нет", - сказала Попова журналистам.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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