Попова рассказала о состоянии контактировавших с заболевшей в Тюмени

"Этот случай, который был подтвержден в дальнейшем, был первый раз зафиксирован администратором общежития, в котором она жила. Она только приехала, только прилетела, вошла и начала разговаривать с администратором, обратили внимание на то, что девушка покашливает, мгновенно вызвали скорую и нет контакта в общежитии. Мы обследовали всех, на сегодня развития процесса нет", - сказала Попова журналистам.