Главный онколог России подвел итоги проекта "Онкопатруль"

КАЛУГА, 4 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Здоровый образ жизни и раннее выявление - важнейшие факторы в борьбе с онкологией. Во Всемирный день борьбы с раком главный внештатный онколог России Здоровый образ жизни и раннее выявление - важнейшие факторы в борьбе с онкологией. Во Всемирный день борьбы с раком главный внештатный онколог России Андрей Каприн подвел итоги всероссийского просветительского проекта "Онкопатруль" в рамках акции в Калуге

Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля по инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями. Его цели - повысить осведомленность о раке как об одном из самых распространенных заболеваний современности, а также привлечь внимание общества к необходимости его выявления и лечения.

© Фото : предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии Подведение итогов проекта "Онкопатруль" в Калуге © Фото : предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии Подведение итогов проекта "Онкопатруль" в Калуге

Бороться всем миром

Ежегодно по всему миру от рака умирают миллионы людей. Ровно 20 лет назад международное онкологическое сообщество обратилось ко всему миру с предложением включиться в борьбу против рака.

В России в рамках национального проекта "Здравоохранение" реализуется федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", направленный на снижение смертности от злокачественных новообразований.

В 2019 году накануне Всемирного дня борьбы против рака стартовал всероссийский просветительский проект "Онкопатруль". Инициаторами проекта стали главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн и первый заместитель председателя комитета Совета федерации по социальной политике Игорь Каграманян. Проект призван снизить смертность путем раннего выявления онкозаболеваний и формирования здорового образа жизни.

© Фото : предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии Подведение итогов проекта "Онкопатруль" в Калуге © Фото : предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии Подведение итогов проекта "Онкопатруль" в Калуге

"Онкопатруль" проводит скрининг здоровья на крупнейших градообразующих предприятиях российских регионов.

Более 1,8 тысячи пациентов осмотрены, более семи регионов уже участвовали, Калуга стала восьмым регионом. На самом деле, это даже не важно, сколько регионов, и тут цифры не очень важны. Скрининговая программа - самое главное, а "Онкопатруль" - это призыв пациентов к скринингу. Мы делаем упор не на цифры, а на саму просветительскую акцию. Андрей Каприн главный внештатный онколог России главный внештатный онколог России

Начало положено

Во вторник в Инновационном культурном центре Калуги в рамках проекта "Онкопатруль" прошла информационно-просветительская акция. В ней приняли участие главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Андрей Каприн, первый зампредсед комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, а также министр здравоохранения региона Константин Баранов.

Мероприятие открыл Калужский муниципальный камерный оркестр, исполнивший вальс из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь". После этого со вступительным словом выступил губернатор.

© Фото : предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии Подведение итогов проекта "Онкопатруль" в Калуге © Фото : предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии Подведение итогов проекта "Онкопатруль" в Калуге

В Калужской области располагается самый главный государственный и научный центр, который занимается изучением природы этого заболевания и тем, как можно эффективно с этим заболеванием бороться. Надо сказать, когда эта болезнь вовремя обнаружена, она уже не шокирует человека, он не впадает в депрессию. Конечно, такие акции по возможному выявлению этих заболеваний очень важны. Анатолий Артамонов губернатор Калужской области губернатор Калужской области

Артамонов подчеркнул, что недавно "Онкопатруль" посетил одно из крупнейших предприятий региона - завод Volkswagen Group Rus.

Каграманян, продолжив мероприятие, отметил, что в Калужской области очень внимательно относятся к вопросам первичного звена здравоохранения. Так, по его словам, регион одним из первых внедряет телемедицинские технология консультирования, развивает мобильные ФАПы, расширяет функции фельдшеров, вводит разного рода стимулирующие надбавки медработникам.

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Калужской области Подведение итогов проекта "Онкопатруль" в Калуге © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Калужской области Подведение итогов проекта "Онкопатруль" в Калуге

"Что касается дальнейшего развития борьбы с онкологией , очень важный момент - это улучшения работы первичного звена с точки зрения раннего выявления. И наша задача, Совета федерации, не только предлагать законодательные решения, но и на нашей площадке тиражировать опыт лучших регионов в этом отношении", - сказал Каграманян.

Баранов подчеркнул, что в регионе уделяют внимание не только доступности медицинских услуг, но и их качеству.

"У нас введена льготная система стимулирования медицинских сотрудников. Кроме того, большое внимание уделяется непосредственно первичному звену", - сказал министр.

За здоровое будущее

За год существования проекта "Онкопатруль" в нем приняли участие восемь субъектов РФ: Москва, Ярославская, Московская, Воронежская, Курская, Самарская и Калужская области и Республика Башкортостан. Осмотрены 2190 человек, выявлены 16 онкологических случаев, у 200 человек обнаружены патологии различных локализаций.

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Калужской области Подведение итогов проекта "Онкопатруль" в Калуге © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Калужской области Подведение итогов проекта "Онкопатруль" в Калуге

Сенатор Каграманян отметил, что проект призван осведомлять людей и сделать так, чтобы они "не боялись идти к врачу".

"У нас очень амбициозная цель - мы ставим задачу в течение двух лет охватить все регионы на всех необъятных просторах нашей родины", - заявил он.

По его словам, государство прилагает "беспрецедентные усилия" к реализации общенациональной онкологической программы.

Объем финансовых ресурсов, выделяемый на модернизацию онкослужбы, на лечение онкопациентов - он беспрецендентен. Это более половины всех финансовых ресурсов нацпроекта здравоохранения. Игорь Каграманян зампредсед комитета СФ по социальной политике зампредсед комитета СФ по социальной политике

Сенатор отметил, что сейчас приоритетной задачей является повысить выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии.

"Ходить регулярно к врачу и вести здоровый образ жизни - это слагаемые здоровья", - заключил он.

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Калужской области Подведение итогов проекта "Онкопатруль" в Калуге © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Калужской области Подведение итогов проекта "Онкопатруль" в Калуге

Губернатор Артамонов в свою очередь считает, что подобные профилактические мероприятия "должны дать результат"

"Программа борьбы с онкологическими заболеваниями, которая по инициативе президента РФ Владимира Путина сегодня реализуется в нашей стране, безусловно, даст свой положительный эффект - это и существенное повышение качества жизни всех граждан, которые смогут чувствовать себя в безопасности, и сохранение в целом нормального социального климата в нашем обществе", - сказал глава региона.

Он также указал, что регулярно посещать врача и следить за своим здоровьем - это "обязанность любого руководителя, коль ему большое количество людей доверили свое благополучие".

Как отметил главный онколог Минздрава Каприн, скрининговая программа направлена на выявление "контингента недообследованных", и "Онкопатруль" помогает в достижении этой цели.

"В этом году мы отмечаем 75 лет победы в Великой Отечественной войне, так вот, я вам скажу - в этом году мы отмечаем и 75 лет онкологической службы, вдумайтесь в эту дату", - отметил он.

"Если мы в таком темпе будем двигаться, быстро догоним зарубежных коллег. У нас сейчас очень сильная онкологическая школа, она становится на ноги, и я думаю, что мы победим", - заключил Каприн.