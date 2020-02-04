Второй военный самолет приземлился в Ухане для эвакуации россиян

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Второй военный самолет приземлился в аэропорту города Ухань в Китае, где бушует коронавирус, для эвакуации россиян, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Второй самолет Воздушно-космических сил России совершил посадку в аэропорту города Ухань Китайской народной республики. Продолжительность перелета с аэродрома Восточного военного округа составила около 4 часов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на борту самолёта находятся российские военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии.