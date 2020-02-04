Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T21:19+0300
https://ria.ru/20200204/1564257864.html
Второй военный самолет приземлился в Ухане для эвакуации россиян
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564240483_303:168:2000:1122_1036x0_80_0_0_a320e89cbbf900b78e4681b98937423a.jpg
РИА Новости

Второй военный самолет приземлился в Ухане для эвакуации россиян

20:41 04.02.2020 (обновлено: 21:19 04.02.2020)
496
© Минобороны РФВылет Ил-76 ВКС России в Ухань. Стоп-кадр видео Минобороны РФ
Вылет Ил-76 ВКС России в Ухань. Стоп-кадр видео Минобороны РФ
© Минобороны РФ
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Второй военный самолет приземлился в аэропорту города Ухань в Китае, где бушует коронавирус, для эвакуации россиян, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Второй самолет Воздушно-космических сил России совершил посадку в аэропорту города Ухань Китайской народной республики. Продолжительность перелета с аэродрома Восточного военного округа составила около 4 часов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на борту самолёта находятся российские военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии.
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
Вчера, 20:29
Гендиректор ВОЗ призвал не поддаваться панике из-за коронавируса
400100
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УханьВ мире
Рекомендуем
Самолет ВКС России Ил-76 МД перед вылетом из международного аэропорта Байкал в Улан-Удэ в Китай для эвакуации российских граждан из провинции Хубэй
Первый самолет ВКС с 82 россиянами вылетел из Уханя в Россию
Сотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Роспотребнадзор рассказал о состоянии возвращающихся из Уханя россиян
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
Гендиректор ВОЗ призвал не поддаваться панике из-за коронавируса
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
МИД Палестины считает заявление ЕС о "сделке века" поражением Трампа
Врачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
В двух странах зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тысячи
Вылет Ил-76 ВКС России в Ухань. Стоп-кадр видео Минобороны РФ
Минобороны уточнило число россиян в первом самолете ВКС из Китая
Самолет ВКС России Ил-76 МД, эвакуирующий российских граждан из провинции Хубэй
Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши подписал скандальный закон о судебной реформе
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала о состоянии контактировавших с заболевшей в Тюмени
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ВОЗ оценили затраты на борьбу с коронавирусом
Военнослужащий сирийской правительственной армии
Генсек ООН призвал Турцию и Сирию прекратить боевые действия в Идлибе
Пляж на Ямайке
Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе
Лев Толстой и Семен Слепаков
Гарик Харламов "раскрыл" страшную тайну Семена Слепакова
Рыба, ползущая по стене
В сети появилось вирусное видео, где рыба карабкается по стене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния