МИД Палестины считает заявление ЕС о "сделке века" поражением Трампа

Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инициатива США по палестино-израильскому урегулированию не соответствует согласованным международным сообществом параметрам, и предупредил, что аннексия оккупированных территорий на западном берегу реки Иордан "не останется без ответа".

"Заявление Европейского Союза представляет собой новое поражение для администрации Трампа и дипломатии США, которая основывается на отрицании международного права и права палестинского народа на создание независимого государства в границах 4 июня 1967 года со столицей в Иерусалиме", - приводит агентство слова министра.

"Мы работаем с Европейским союзом, чтобы признать независимое палестинское государство как лучший способ спасти мирный процесс и решение о двух государствах", - добавил аль-Малики.

Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.