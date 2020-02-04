Генсек ООН призвал Турцию и Сирию прекратить боевые действия в Идлибе

ООН, 4 фев – РИА Новости. Генсек ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Турцию и Сирию прекратить боевые действия в Идлибе

Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.

"Мы весьма четко выразили нашу огромную обеспокоенность в связи с эскалацией в Идлибе, попросив о прекращении боевых действий", - сказал Гутерреш на пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать столкновения между турецкими и сирийскмии военными в Идлибе.

Он подчеркнул, что военного решения у конфликта в Сирии нет. "Мы неоднократно говорили, что решение может быть только политическим", - добавил он.

"Мы обеспокоены тем, что сложилась ситуация, при которой турецкая и сирийская армии бомбят друг друга. И это, конечно, изменение природы конфликта. Это вызывает чрезвычайное беспокойство", - указал он.

"Я настоятельно призываю к прекращению боевых действий и к созданию всех условий для предоставления гуманитарной помощи", - заявил Гутерреш.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.