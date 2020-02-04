Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию

Он заметил, что со времен принятия основного закона страны изменения в него вносились 15 раз, и нынешняя ситуация не носит какого-либо экстраординарного характера.

По его словам, сделанные им предложения необходимы, чтобы улучшить ситуацию в этой сфере и "продиктованы жизнью".

Путин отметил, что озвучил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить свои полномочия.

"Если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", — пояснил он.

Глава государства обратил внимание, что если голосование пройдет в обозначенные сроки, то это будет "высшей формой демократии".

Президент указал на то, что предложенные поправки широко обсуждаются в стране. По его словам, чем активнее люди будут участвовать в общественных дискуссиях, тем более народным будет основной закон.

Путин рассказал, что рассмотрение поправок, предположительно, займет около трех месяцев.

"В среднем работа от заявки до окончания полного цикла, работа над поправками шла примерно от 1,5 до 4,5 месяцев", — добавил он.

Глава государства надеется, что принятие изменений уложится в "здравые сроки" и страна "не погрязнет в поправках".

Поправки в Конституцию

Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.