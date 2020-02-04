Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Он заметил, что со времен принятия основного закона страны изменения в него вносились 15 раз, и нынешняя ситуация не носит какого-либо экстраординарного характера.
По его словам, сделанные им предложения необходимы, чтобы улучшить ситуацию в этой сфере и "продиктованы жизнью".
Путин отметил, что озвучил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить свои полномочия.
"Если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", — пояснил он.
Глава государства обратил внимание, что если голосование пройдет в обозначенные сроки, то это будет "высшей формой демократии".
Президент указал на то, что предложенные поправки широко обсуждаются в стране. По его словам, чем активнее люди будут участвовать в общественных дискуссиях, тем более народным будет основной закон.
Путин рассказал, что рассмотрение поправок, предположительно, займет около трех месяцев.
15 января, 15:11Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
"В среднем работа от заявки до окончания полного цикла, работа над поправками шла примерно от 1,5 до 4,5 месяцев", — добавил он.
Глава государства надеется, что принятие изменений уложится в "здравые сроки" и страна "не погрязнет в поправках".
Поправки в Конституцию
Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
В документе российский лидер предложил в том числе на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в России важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в стране не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента.