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2020-02-04T20:25+0300
https://ria.ru/20200204/1564257548.html
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
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РИА Новости

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

20:24 04.02.2020 (обновлено: 20:25 04.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Он заметил, что со времен принятия основного закона страны изменения в него вносились 15 раз, и нынешняя ситуация не носит какого-либо экстраординарного характера.
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По его словам, сделанные им предложения необходимы, чтобы улучшить ситуацию в этой сфере и "продиктованы жизнью".
Путин отметил, что озвучил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить свои полномочия.
"Если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", — пояснил он.
Глава государства обратил внимание, что если голосование пройдет в обозначенные сроки, то это будет "высшей формой демократии".
Президент указал на то, что предложенные поправки широко обсуждаются в стране. По его словам, чем активнее люди будут участвовать в общественных дискуссиях, тем более народным будет основной закон.
Путин рассказал, что рассмотрение поправок, предположительно, займет около трех месяцев.
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"В среднем работа от заявки до окончания полного цикла, работа над поправками шла примерно от 1,5 до 4,5 месяцев", — добавил он.
Глава государства надеется, что принятие изменений уложится в "здравые сроки" и страна "не погрязнет в поправках".

Поправки в Конституцию

Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
В документе российский лидер предложил в том числе на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в России важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в стране не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента.
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Конституция РФГосдума РФВладимир ПутинЧереповецРоссияОбщество
Популярные комментарии
Он всегда говорит правильные вещи, но на деле получается наоборот и ни кто почему-то не несет за это ответственности. Эти поправки не обязательно вносить в конституцию. Это все можно внести в профильные законы, например в закон о гражданстве и т.д. А насчет двойного гражданства, так его не должно быть даже у начальника цеха, не говоря уже о депутатах и членах их семей.
4 февраля, 21:04
ffiona5577
9640504
Наивных простачков, которым довелось за время двадцатилетнего пребывания страны в деструктивном коматозе столкнуться с главной проблемой этого периода - выживанием не смотря ни на что, уже не проведёшь на мякине и они уже не такие доверчиво-восторженные граждане, и в настоящее время не желают воспринимать всерьёз пустопорожние обещания , справедливо предполагая, что их в очередной раз целенаправленно вводят в заблуждение (мягко говоря).
4 февраля, 21:31
Leonid
7920102
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