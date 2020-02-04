Глава МИД Италии посетит Екатеринбург 7 июля

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо 7 июля приедет в Екатеринбург на открытие международной промышленной выставки "Иннопром", заявил посол Итальянской Республики в Москве Паскуале Терраччано.
"Седьмого июля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо будет в Екатеринбурге на открытии международной промышленной выставки "Иннопром", - сказал посол в интервью "Российской газете".
Он также сообщил, что Италия будет представлена на должном уровне на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
"И, разумеется, на торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, также будет представитель Италии высокого уровня", - добавил Терраччано.