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Глава МИД Италии посетит Екатеринбург 7 июля
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РИА Новости

Глава МИД Италии посетит Екатеринбург 7 июля

20:09 04.02.2020
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© РИА Новости / Сергей СтарцевВице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного "Движения 5 звезд" (Д5З) Луиджи Ди Майо
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо 7 июля приедет в Екатеринбург на открытие международной промышленной выставки "Иннопром", заявил посол Итальянской Республики в Москве Паскуале Терраччано.
"Седьмого июля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо будет в Екатеринбурге на открытии международной промышленной выставки "Иннопром", - сказал посол в интервью "Российской газете".
Он также сообщил, что Италия будет представлена на должном уровне на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
"И, разумеется, на торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, также будет представитель Италии высокого уровня", - добавил Терраччано.
Бывшие узники концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау принимают участие на мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим
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Луиджи Ди МайоМИД ИталииЕкатеринбургИталияВ мире
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