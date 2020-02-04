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В двух странах зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа
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РИА Новости

В двух странах зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа

19:59 04.02.2020
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© REUTERS / VNA/Dinh HangВрачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
Врачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
© REUTERS / VNA/Dinh Hang
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вспышки высокопатогенного птичьего гриппа зафиксированы в Саудовской Аравии и во Вьетнаме, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) со ссылкой на власти двух стран.
Согласно информации главы департамента министерства сельского хозяйства Саудовской Аравии Санада Альхарби, на птицеферме в центральной части королевства выявлен грипп, вызванный вирусом H5N8. Непосредственно от болезни пали 22,7 тысячи птиц, еще более 385 тысяч были забиты.
Представитель минсельхоза Вьетнама заявил о вспышке птичьего гриппа H5N6 в одной из деревень на севере страны недалеко от границы с Китаем. Из общего поголовья в 3 тысячи птиц здесь погибло 2,2 тысячи.
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В китайской провинции Хунань зарегистрировали вспышку птичьего гриппа
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Саудовская АравияВьетнамВ мире
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