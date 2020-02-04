В двух странах зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа

Согласно информации главы департамента министерства сельского хозяйства Саудовской Аравии Санада Альхарби, на птицеферме в центральной части королевства выявлен грипп, вызванный вирусом H5N8. Непосредственно от болезни пали 22,7 тысячи птиц, еще более 385 тысяч были забиты.

Представитель минсельхоза Вьетнама заявил о вспышке птичьего гриппа H5N6 в одной из деревень на севере страны недалеко от границы с Китаем. Из общего поголовья в 3 тысячи птиц здесь погибло 2,2 тысячи.