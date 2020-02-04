Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T19:57+0300
https://ria.ru/20200204/1564256908.html
Замглавы Минобороны обсудил с послом Франции контроль над вооружениями
https://cdn23.img.ria.ru/images/151789/66/1517896640_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f105e314dab090ae10597a7287c981ae.jpg
РИА Новости

Замглавы Минобороны обсудил с послом Франции контроль над вооружениями

19:57 04.02.2020
216
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и посол Франции в ходе встречи обсудили вопросы контроля над вооружениями, а также ситуацию в Европе и мире, сообщает Минобороны РФ.
"Стороны обменялись мнениями по ситуации в Европе и мире, вопросам контроля над вооружениями, состоянию и перспективам взаимодействия военных России и Франции", - говорится в сообщении.
Замминистра обороны РФ Фомин принял посла Франции Пьера Леви в Москве 4 февраля, встреча прошла в деловом, конструктивном ключе.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
3 февраля, 15:03
Рябков обсудил с послом Австрии контроль над вооружениями и СВПД
110004
Обсудить 1
Пьер ЛевиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр ФоминФранцияРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Москве. 4 февраля 2020
Россия предложила Швеции возобновить диалог по линии военных
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на пленарном заседании ПМЭФ 2019
Гутерреш призвал Россию и США продлить СНВ-3
Самолет ВКС России Ил-76 МД перед вылетом из международного аэропорта Байкал в Улан-Удэ в Китай для эвакуации российских граждан из провинции Хубэй
Первый самолет ВКС с 82 россиянами вылетел из Уханя в Россию
Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
Генсек ООН заявил о возобновлении эскалации в Ливии, Йемене и Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии и Сирии
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
МИД Палестины считает заявление ЕС о "сделке века" поражением Трампа
Посольство РФ в Таллине
Посольство России в Эстонии осудило проект заявления по Второй мировой
Директор Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич
В Сербии прокомментировали программу нового "кабмина" Косово
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш призвал США урегулировать ситуацию с визами для дипломатов
Врачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
В двух странах зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа
Самолет Boeing 737-8KV с бортовым номером UR-PSR авиакомпании Международные авиалинии Украины
"Международные авиалинии Украины" приостановили авиасообщение с Китаем
Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея
Пентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках
Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
ООН не может подтвердить наличие представителей российской ЧВК в Ливии
Халил Арсланов
Суд оставил под арестом имущество в рамках дела генерала Арсланова
Автовокзал
В Госдуме хотят изменить правила остановок международных автобусов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния