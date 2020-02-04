Мосгорсуд оставил в СИЗО аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Заседание началось с задержкой на четыре часа. Поддержать аспиранта пришли около 80 человек. С 14.00 возле здания суда люди устраивали одиночные пикеты.

В начале февраля Мифтахова задержали именно по подозрению в изготовлении взрывчатки. После этого, по заявлению защиты, он "пропал", а затем нашелся в изоляторе временного содержания, куда его поместили из-за подозрений в хулиганстве. Аспиранта арестовали 12 февраля, впоследствии меру пресечения неоднократно продлевали.