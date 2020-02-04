Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T19:37+0300
https://ria.ru/20200204/1564256352.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО аспиранта МГУ Азата Мифтахова
https://cdn24.img.ria.ru/images/155075/51/1550755181_0:7:3077:1738_1036x0_80_0_0_6ea2f6bc8e7b27dc76d65f2f60a3b964.jpg
РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО аспиранта МГУ Азата Мифтахова

19:37 04.02.2020
1388
© АГН "Москва" / Александр АвиловАспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мосгорсуд продлил на два месяца арест аспиранта МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в хулиганстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия, продлить срок содержания под стражей до 7 апреля", - огласил решение судья.
Заседание началось с задержкой на четыре часа. Поддержать аспиранта пришли около 80 человек. С 14.00 возле здания суда люди устраивали одиночные пикеты.
В деле появились показания засекреченного свидетеля, который опасается за свою безопасность.
Мифтахова обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство группой лиц по предварительному сговору). Его также подозревали в незаконном изготовлении взрывных устройств, однако в итоге не стали вменять ему это преступление. Следователи считают, что аспирант причастен к событиям в подмосковных Химках, где в конце января 2018 года неизвестные бросили дымовую шашку в разбитое окно офиса "Единой России".
Здание Государственной Думы РФ
2 января, 10:27
В ГД внесут закон об усилении наказания за изготовление взрывчатки
В начале февраля Мифтахова задержали именно по подозрению в изготовлении взрывчатки. После этого, по заявлению защиты, он "пропал", а затем нашелся в изоляторе временного содержания, куда его поместили из-за подозрений в хулиганстве. Аспиранта арестовали 12 февраля, впоследствии меру пресечения неоднократно продлевали.
4222048
Обсудить 1
Азат МифтаховЕдиная РоссияМГУ имени М. В. ЛомоносоваМосковский городской судМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Врачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
В двух странах зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа
Штаб-квартира ВТО в Женеве
ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре о вагонах с Россией
Лев Толстой и Семен Слепаков
Гарик Харламов "раскрыл" страшную тайну Семена Слепакова
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
МИД Палестины считает заявление ЕС о "сделке века" поражением Трампа
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши подписал скандальный закон о судебной реформе
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове. 4 февраля 2020
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Посольство РФ в Таллине
Посольство России в Эстонии осудило проект заявления по Второй мировой
Автовокзал
В Госдуме хотят изменить правила остановок международных автобусов
Халил Арсланов
Суд оставил под арестом имущество в рамках дела генерала Арсланова
Сирийская провинция Идлиб
Турецкая оппозиция призвала правительство изменить позицию по Идлибу
Оскверненный памятник на площади Победы Кызыла
В Кызыле осквернили памятник участникам Великой Отечественной войны
Конституция Российской Федерации
Толстой передал Крашенинникову поправку о традиционной семье
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин дал поручение по делу о "пластическом хирурге" с Кубани
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
СМИ узнали о плане США расширить санкции против "Северного потока — 2"
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Минобороны опровергло сообщения об обстреле российских военных в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния