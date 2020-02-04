Мосгорсуд оставил в СИЗО аспиранта МГУ Азата Мифтахова

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мосгорсуд продлил на два месяца арест аспиранта МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в хулиганстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия, продлить срок содержания под стражей до 7 апреля", - огласил решение судья.
Заседание началось с задержкой на четыре часа. Поддержать аспиранта пришли около 80 человек. С 14.00 возле здания суда люди устраивали одиночные пикеты.
В деле появились показания засекреченного свидетеля, который опасается за свою безопасность.
Мифтахова обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство группой лиц по предварительному сговору). Его также подозревали в незаконном изготовлении взрывных устройств, однако в итоге не стали вменять ему это преступление. Следователи считают, что аспирант причастен к событиям в подмосковных Химках, где в конце января 2018 года неизвестные бросили дымовую шашку в разбитое окно офиса "Единой России".
В начале февраля Мифтахова задержали именно по подозрению в изготовлении взрывчатки. После этого, по заявлению защиты, он "пропал", а затем нашелся в изоляторе временного содержания, куда его поместили из-за подозрений в хулиганстве. Аспиранта арестовали 12 февраля, впоследствии меру пресечения неоднократно продлевали.