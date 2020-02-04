Sputnik Arabic исполнилось 5 лет

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Информационный портал Sputnik Arabic, ставший одним из самых успешных проектов медиагруппы "Россия сегодня" в дальнем зарубежье, отмечает во вторник свое 5-летие. Ежедневно его читают миллионы пользователей от Марокко до Ирака и цитируют десятки авторитетных арабских СМИ.
"За эти 5 лет пройден большой путь по развитию сайта Sputnik на арабском языке. Мы начинали с команды редакторов, состоящей из 4-х человек. Сейчас это большая дружная команда профессионалов из разных арабских стран, – отметила руководитель Sputnik Arabic Дарин Ахматова. – За годы работы сайта мы достигли значительных успехов в интернет-пространстве: нас читают, слушают, нам доверяют. Благодарю всех коллег, которые помогают делать наш контент разнообразным и интересным для наших читателей. Самое лучшее только впереди, потому что мы рассказываем о том, о чем другие молчат!"
Ежедневно на Sputnik Arabic выходит более 400 сообщений. Ежемесячно портал посещают 6,7 млн уникальных пользователей. В Facebook его аудитория превышает 2 млн человек, в Twitter составляет почти 230 тыс., на YouTube – 40 тыс. В 2019 году Sputnik Arabic вошел в ТОП-5 самых посещаемых новостных сайтов в Саудовской Аравии. Ресурс отмечен наградой Министерства информации и Союза журналистов Сирии за объективное освещение войны в регионе.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 11 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
3 февраля, 18:28Sputnik открыл редакционный центр в Мадриде