Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T19:24+0300
https://ria.ru/20200204/1564255972.html
Sputnik Arabic исполнилось 5 лет
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255852_129:319:2856:1853_1036x0_80_0_0_0dc57144c0d60dafd97c882525f1c146.jpg
РИА Новости

Sputnik Arabic исполнилось 5 лет

19:24 04.02.2020
40
© SputnikSputnik Arabic исполнилось 5 лет
Sputnik Arabic исполнилось 5 лет
© Sputnik
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Информационный портал Sputnik Arabic, ставший одним из самых успешных проектов медиагруппы "Россия сегодня" в дальнем зарубежье, отмечает во вторник свое 5-летие. Ежедневно его читают миллионы пользователей от Марокко до Ирака и цитируют десятки авторитетных арабских СМИ.
"За эти 5 лет пройден большой путь по развитию сайта Sputnik на арабском языке. Мы начинали с команды редакторов, состоящей из 4-х человек. Сейчас это большая дружная команда профессионалов из разных арабских стран, – отметила руководитель Sputnik Arabic Дарин Ахматова. – За годы работы сайта мы достигли значительных успехов в интернет-пространстве: нас читают, слушают, нам доверяют. Благодарю всех коллег, которые помогают делать наш контент разнообразным и интересным для наших читателей. Самое лучшее только впереди, потому что мы рассказываем о том, о чем другие молчат!"
Ежедневно на Sputnik Arabic выходит более 400 сообщений. Ежемесячно портал посещают 6,7 млн уникальных пользователей. В Facebook его аудитория превышает 2 млн человек, в Twitter составляет почти 230 тыс., на YouTube – 40 тыс. В 2019 году Sputnik Arabic вошел в ТОП-5 самых посещаемых новостных сайтов в Саудовской Аравии. Ресурс отмечен наградой Министерства информации и Союза журналистов Сирии за объективное освещение войны в регионе.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 11 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
Редакционный центр международного информационного агентства и радио Sputnik в Мадриде
3 февраля, 18:28
Sputnik открыл редакционный центр в Мадриде
000000
Обсудить 0
SputnikВ мире
Рекомендуем
Якутский чиновник объяснил свое высказывание о замах по долголетию и духовному развитию
Якутский чиновник объяснил свои слова о "заместителе по долголетию"
Жители Минска встречают советских воинов
"Россия-24" запустит ко Дню Победы проект "Помним каждого"
Александр Малькевич
В ОП призвали доработать механизмы борьбы с оскорблением госсимволов
Редакционный центр международного информационного агентства и радио Sputnik в Мадриде
Sputnik открыл редакционный центр в Мадриде
Бельгийская скорая помощь
СМИ сообщили о столкновении двух автобусов в тоннеле в Бельгии
Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея
Пентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
Лавров: поступают данные о развертывании турецких войск в Идлибе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
МИД призвал Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу
Кот в кресле у батареи
Руденя: в Верхневолжье необходимо повысить надежность систем ЖКХ
Сирийская провинция Идлиб
Турецкая оппозиция призвала правительство изменить позицию по Идлибу
В Москве пройдет День интернет-рекламы
В Москве пройдет День интернет-рекламы
Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев
В Карелии умер чиновник, считавший себя жертвой клеветы
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Учитель в классе школы
Федеральные субсидии могут разрешить использовать для ремонта школ
Встреча лидеров нормандской четверки
Посол Франции на Украине заявил о провале попытки изолировать Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния