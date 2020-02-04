Sputnik Arabic исполнилось 5 лет

"За эти 5 лет пройден большой путь по развитию сайта Sputnik на арабском языке. Мы начинали с команды редакторов, состоящей из 4-х человек. Сейчас это большая дружная команда профессионалов из разных арабских стран, – отметила руководитель Sputnik Arabic Дарин Ахматова. – За годы работы сайта мы достигли значительных успехов в интернет-пространстве: нас читают, слушают, нам доверяют. Благодарю всех коллег, которые помогают делать наш контент разнообразным и интересным для наших читателей. Самое лучшее только впереди, потому что мы рассказываем о том, о чем другие молчат!"