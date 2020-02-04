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Посольство России в Эстонии осудило проект заявления по Второй мировой
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РИА Новости

Посольство России в Эстонии осудило проект заявления по Второй мировой

19:22 04.02.2020
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© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство РФ в Таллине
Посольство РФ в Таллине
© Sputnik / Вадим Анцупов
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Надежного консенсуса" по проекту заявления парламента Эстонии с обвинениями в адрес РФ в попытках переписать историю Второй мировой войны, как заявляли его авторы, не будет ни в самом эстонском парламенте, ни в эстонском гражданском обществе, говорится в заявлении российского посольства в Таллине.
Ранее большинство депутатов парламента Эстонии (Рийгикогу) подписали проект заявления, осуждающего российскую позицию по истории Второй мировой войны. Комиссия по иностранным делам обсудит проект заявления на своем заседании, которое состоится, скорее всего, 11 февраля, а голосование по проекту заявления в большом зале парламента, по всей вероятности, пройдет 19 или 20 февраля, сообщал председатель комиссии Марко Михкельсон.
"Инициаторы проекта, указав на то, что его подписали 73 депутата Рийгикогу, поспешили сообщить, что по этому вопросу намечается "надежный консенсус". Заметим, что консенсус предполагает нечто большее, а именно: согласие, единодушие всех заинтересованных сторон при обсуждении того или иного вопроса. Не боясь ошибиться, предскажем уже сейчас: такого консенсуса не будет ни в Рийгикогу, ни, что еще более важно, в самом эстонском гражданском обществе", - говорится в заявлении российской дипмиссии.
Иначе как кощунственными нельзя назвать попытки представить Советский Союз в качестве "одного из главных инициаторов Второй мировой войны", подчеркнули в диппредставительстве. "Бросаться подобными обвинениями сейчас, видимо, легче, когда все меньше и меньше остается очевидцев тех лет. Но это не должно означать полного развязывания рук при попытках перелицовки исторической памяти, ее откровенной фальсификации", - указали в посольстве РФ.
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"Память о 27 миллионах погибших гражданах Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, бойцах Красной Армии, освободившей Европу, и в том числе Эстонию, от фашистской скверны, взывает к справедливости. Об этом помнят многие тысячи и тысячи жителей Эстонии, которые 9 мая – в день 75-летия Великой Победы – вновь придут к памятникам и местам захоронения советских воинов, чтобы воздать должное погибшим героям тех лет. Это и будет достойным ответом на спекуляции о некоем "консенсусе" на историческую тему", - заявили в дипмиссии.
Ранее Михкельсон раскритиковал позицию России по истории Второй мировой войны, в частности в отношении Польши. Он призвал парламент Эстонии последовать примеру Польши, где сейм (нижняя палата парламента) ранее принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, правда об ответственности за начало Второй мировой войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом, а принятием такой резолюции сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.
В ходе послания к Федеральному Собранию Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Михаил Сергеевич Горбачев
31 января, 17:08
Горбачев призвал защитить правду о Второй мировой войне от лжи
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Посольство РФ в ЭстонииВторая мировая война (1939-1945)МИД РФЭстонияРоссияВ мире
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