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2020-02-05T00:20+0300
https://ria.ru/20200204/1564255799.html
ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре о вагонах с Россией
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РИА Новости

ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре о вагонах с Россией

19:18 04.02.2020 (обновлено: 00:20 05.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с решением, апелляционный орган ВТО частично пересмотрел вердикт панели арбитров и по двум пунктам согласился с Украиной, отклонив доводы России.
Минэкономразвития России удовлетворено решением апелляционного органа Всемирной торговой организации.
"Апелляционный орган при этом полностью подтвердил выводы третейской группы об отсутствии каких-либо систематических нарушений правил соглашения ВТО о технических барьерах в торговле со стороны РФ. Резкое снижение объемов импорта украинской железнодорожной продукции в РФ было связано не с действиями российских органов государственной власти, на чем настаивала Украина, а стало следствием иных, в том числе экономических, причин", — пояснили в ведомстве.
Не согласившись с рядом выводов третейской группы относительно отказов в выдаче и приостановке ранее выданных сертификатов, апелляционный орган так и не нашел нарушений со стороны Москвы.
Украина подала иск к России в октябре 2015 года. Киев заявил, что Москва с 2013 года необоснованно ограничивала поставки вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов, других комплектующих с Украины.
В июле 2018 года третейская группа полностью согласилась с позицией российской стороны.
По мнению ВТО, снижение объемов импорта с 1,7 миллиарда долларов в 2013 году до 110 миллионов в 2015-м вызвано не введением систематических ограничений со стороны России, а другими причинами.
В августе 2018 года Украина подала апелляцию на решение ВТО.
Владимир Джабаров
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Всемирная торговая организация (ВТО)РоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Да как же можно? Это Ахрессору-то поставлять свою, никому не нужную продукцию? А втулить этот хлам в Евросоюз что, ассоциация с ЕС не позволяет, что ли?
4 февраля, 19:37
ВРВиктор Ростов
216160103
и чё? Если качество не соответствует, то украина может бесконечно обидку включать)))
4 февраля, 19:20
Руслан Якубик
181101004
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