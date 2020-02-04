ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре о вагонах с Россией

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с решением, апелляционный орган ВТО частично пересмотрел вердикт панели арбитров и по двум пунктам согласился с Украиной, отклонив доводы России.

Минэкономразвития России удовлетворено решением апелляционного органа Всемирной торговой организации.

"Апелляционный орган при этом полностью подтвердил выводы третейской группы об отсутствии каких-либо систематических нарушений правил соглашения ВТО о технических барьерах в торговле со стороны РФ. Резкое снижение объемов импорта украинской железнодорожной продукции в РФ было связано не с действиями российских органов государственной власти, на чем настаивала Украина, а стало следствием иных, в том числе экономических, причин", — пояснили в ведомстве.

Не согласившись с рядом выводов третейской группы относительно отказов в выдаче и приостановке ранее выданных сертификатов, апелляционный орган так и не нашел нарушений со стороны Москвы.

Украина подала иск к России в октябре 2015 года. Киев заявил, что Москва с 2013 года необоснованно ограничивала поставки вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов, других комплектующих с Украины.

В июле 2018 года третейская группа полностью согласилась с позицией российской стороны.

По мнению ВТО, снижение объемов импорта с 1,7 миллиарда долларов в 2013 году до 110 миллионов в 2015-м вызвано не введением систематических ограничений со стороны России, а другими причинами.